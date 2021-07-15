نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “تفاصيل” رابط الاستعلام فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2021.. طرق دفع الفواتير في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستعرض لكم ثقفني، تفاصيل الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي فاتورة شهر يوليو 2021، حيث يبحث الكثير من المشتركين في الشركة المصرية للاتصالات عن كيفية التعرف على قيمة استهلاك الفاتورة والقيمة المستحقة للدفع، وذلك بالتزامن مع إعلان الشركة فواتير شهر يوليو للعام الجاري، وفي سطور هذا المقال نوفر لكم كيفية الاستعلام عن فاتورة الهاتف الأضي، كما ونستعرض لكم كافة طرق الدفع والسداد التي وفرتها الشركة للمشتركين، من خلال الموقع الإلكتروني الخاص يالشركة.

تصدر شركة الاتصالات المصرية اليوم الخميس 15 يوليو 2021، فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يوليو الجاري، وتضم هذه الفاتور أشهر أبريل ومايو ويونيو، حيث يمكن للعملاء الآن الدخول إلى موقع الشركة والاستعلام عن فاتورة الهاتف المنزلي، حيث خصصت الشركة اليوم الخميس هو يوم إعلان اصدار فواتير الهواتف الأرضية، وقد وضعت الشركة مهلة للمشتركين لكي يسددوا قيمة الفتواتير، حيث تبدأ من يوم السداد ولغاية شهر أي تنتهي في تاريخ 14/8/2021، في حالة تأخر المستفيد عن السداد، تقوم الشركة بتحويل خط الهاتف إلى الاستقبال فقط بدءا من يوم 15 أغسطس، حيث لا يمكن إجراء أي مكالمات ويظل هكذا لغاية تاريخ 14 سبتمبر، وفي هذه الحالة يتم فرض غرامة رسوم تأخيرويتم فصل حرارة الهاتف.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يوليو 2021

نتعرف معكم على كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2021، حيث أتاحت الشركة إمكانية الاستعلام عبر رابط موقعها الإلكتروني، وذلك من خلال كتابة رقم الهاتف الأرضي وكود المحافظة،أو عن طريق الاتصال بالدليل “140” عبر الهاتف المنزلي.

أولا يتوجه المشترك إلى رابط موقع الشركة المصرية للاتصالات من هنـــــا. ثانيا أدخل كود المنطقة. ثالثا كتابة رقم التليفون الأرضي. رابعا النقر على أيقونة أظهر الفواتير.

ما هي طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي؟

وفرت الشركة المصرية للاتصالات العديد من الطرق لسداد فاتورة الهاتف الأرضي، وذلك للتسهل على المشتركين إمكانية الدفع بأكثر من طريقة، الدفع من خلال ماكينات الصراف ببنكي CIB والأهلي المصري، سداد الفاتورة عن طريق خدمة فودافون كاش، امكناتية الدفع الالكتروني عن طريق موقع الشركة، ويمكن الدفع عن ريق مراكز السنترالات التابعة للشركة، الدفع عن طريق خدمات ممكن ومصاري وخدمة أمان وخدمة خدماتي، السداد من خلال مكاتب البريد، أو من خلال خدمة ممكن، خدمة bee.