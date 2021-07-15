وزير الأوقاف : لا مجال للتمييز بين أبناء الوطن .. عقد المواطنة هو الحل

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أهمية عدم التمييز بين أبناء الوطن الواحد، مشددا على أن عقد المواطنة هو الحل لأى مشكلة تمييز يتعرض لها أى أحد من أبناء الوطن.





وكتب وزير الأوقاف، على صفحته الرسمية بـ موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "عقد المواطنة هو الحل ولا مجال لأى تمييز بين أبناء الوطن الواحد فالوطن لنا جميعا وبنا جميعا". كان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، قد قرر تشكيل لجنة عليا للإشراف على مشروع صكوك أضاحى الوزارة. وذكرت وزارة الأوقاف، فى بيان لها، مساء أمس الأربعاء، أن اللجنة التى قام بتشكيلها وزير الأوقاف لحسن انتظام العمل بمشروع صكوك الأضاحى جمعًا وتنفيذًا وذبحًا فى الوقت الشرعى وتوزيعًا على الأسر الأولى بالرعاية.

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