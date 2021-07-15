سفير بريطانيا : الشعب المصرى دمه خفيف.. والسياح سيعودون بالآلاف بعد كورونا

جدة - نرمين السيد - قال جيفرى آدامز، السفير البريطانى فى القاهرة، إنه يتواجد فى مصر منذ عام 1998، لافتا إلى أن هناك أشياء لا يمكن أن تتغير فى مصر منها الشخصية المصرية، وضيافة الشعب المصرى وكرمه وخفة دمه.





وأضاف، خلال حوار خاص لـ برنامج "يحدث فى مصر"، والذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، قائلا: "منذ وصولى كسفير كانت هناك فرصة لإعادة النظر فى الإجراءات فى مجال أمن الطيران وفتح المجال لاستئناف الرحلات المباشرة بين لندن وشرم الشيخ، ومتأكد أن بعد كورونا السياح البريطانيين سيعودون إلى مصر بالآلاف". وأضاف السفير البريطانى: زيارة الرئيس السيسى إلى لندن فى يناير 2020 كانت ناجحة، والرئيس ألقى محاضرة حول الاستثمارات فى إفريقيا كرئيس للاتحاد الإفريقى، وزار قصر بريكندهام واجتمع برئيس الوزراء، وكان الاجتماع ناجحا فى كل المجالات واتفقا على زيادة وتعزيز العلاقات وزيادة الاستثمارات، وكنت متواجدا فى هذا الاجتماع الذى كان أساس تعزيز العلاقات بين القاهرة ولندن، وكل المجالات مهمة ولا أريد أن أقول إن التجارة أهم من الدفاع أو مكافحة الإرهاب أهم من الاتنين فكل المجالات مهمة والأولوية هى تعزيز كل المجالات". وتابع: "أنا شربت من مياه النيل، وابنتى موجودة معى وتعمل هنا فى القاهرة وتحب الحياة فى مصر، وهى تعمل فى وسط البلد لمساعدة اللاجئين السودانيين، وهى تهتم بالمؤسسات الإنسانية".

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