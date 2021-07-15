/640676/خدمة-دفع-المرتبات-من-البنك-العربي-الافريقي

خدمة دفع المرتبات من البنك العربي الافريقي تقدم حاليًا مربحاً لكلا الأطراف وهم الشركة والموظف، حيث يساعد البنك العربي الافريقي الشركات على خفض تكاليف ومخاطر نقل الأموال وكذلك الموظفون يحصلون على افضل الحلول العالمية التي تساعد على تحسين شئونهم المالية.

دوت الخليج مميزات خدمة دفع المرتبات من البنك العربي الافريقي الدقة السرعة تتم الكترونياً آمنه ملائمة المزايا للشركات في خدمة دفع المرتبات من البنك العربي الافريقي دفع المرتبات في نفس اليوم توفير مسؤول بنكي متخصص لإدارة معملاتك بنكيه خفض تكاليف ومخاطر نقل الأموال المزايا للموظفين خدمة دفع المرتبات من البنك العربي الافريقي حسابات المرتبات تحويل المرتبات بعملات مختلفة (جنيه مصرى، دولار أمريكي، يورو، جنيه إسترليني) أسعار فائدة و رسوم تنافسية على الحسابات لا يوجد غرامات اذا قل الحساب عن رصيد معين لا يشترط مبلغ محدد لفتح الحساب ولكن يجب تحويل المرتب

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