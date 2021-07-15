/640675/بنك-الاسكندرية-يساعد-العملاء-في-سداد-مديونية-بنوك-آخرى-تعرف-على-التفاصيل

سأل أحد عملاء بنك الاسكندرية عن امكانية سداد مديونية بنوك آخرى، من خلال بنك الاسكندرية بكل فروعه حيث أنه لم يكن يعلم بأن هذا الأمر متاح بالفعل.

دوت الخليج خدمات بنك الاسكندرية رد بنك الاسكندرية على العميل وكتب عبر موقع "فيسبوك": "بالفعل بنك الاسكندرية بيتيح لحضرتك امكانية سداد مديونية بنوك اخرى". المستندات المطلوبة لسداد مديونية في بنك الاسكندرية 1- نموذج شراء مديونية 2- شهاده مديونية أو مستخرج حديث من تقرير ال I-Score 3- خطاب تسوية قرض شخصي لسداد المديونية من بنك الاسكندرية يتم تقديم عدد من الضمانات على قرض شخصي لسداد المديونية من بنك الاسكندرية : 1- بضمان تحويل الراتب على بنك الاسكندرية 2- بضمان تحويل القسط على بنك الاسكندرية 3- بضمان تحويل المعاش الشخصي على بنك الاسكندرية 4- بضمان تحويل الراتب على بنك اخر

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