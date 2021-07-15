المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يقدم أضخم تخفيض على الموسوعات العلمية

وقال الدكتور هشام عبد العزيز أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، فى تصريح اليوم الأربعاء، إن جناح المجلس ووزارة الأوقاف يستهدف أداء الدور التنويرى والتثقيفى وفى ضوء نشر الفكر الوسطى المستنير، ومواجهة الفكر المتطرف، وخدمة للأئمة والخطباء والراغبين فى التزود بالثقافة الإسلامية المستنيرة، مشيرًا إلى أن اليوم شهد إقبالًا كبيرًا من الجمهور كما حققت مبيعات الكتب نسبة كبيرة فى أيام المعرض.
يذكر أن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، قرر إجراء عرض خاص على كتب جناح المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته 52، وذلك لمدة أربعة أيام.
وقال وزير الأوقاف الليلة، إن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يقدم ابتداءً من غد الخميس أضخم تخفيض فى تاريخه منذ إنشائه على الموسوعات العلمية، مشيرًا إلى أنه يمكن للأئمة وغيرهم من الراغبين بالمديريات الإقليمية حجز نسخهم من أى من هذه الموسوعات بمكتب مدير الدعوة، فى موعد أقصاه غدًا حتى يتسنى لهم الاستفادة من الخصم وفور توريد المبلغ ستصل النسخ إلى مقر المديرية فى موعد أقصاه 10 أيام عمل من تاريخ الدفع وتوريد المبلغ.
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