بنك القاهرة يقدم خصم 20% على تطبيق طلبات

يقدم بنك القاهرة عرض جديد لعملائه منذ بداية شهر يوليو وهو خصم 20 ٪ بحد أقصى 20 جنيه حتى ثلاث مرات لكل عميل شهريًا على جميع الطلبات من تطبيق طلبات، لحاملي بطاقات فيزا جولد.

دوت الخليج خصم بنك القاهرة على تطبيق طلبات كما يخصم بنك القاهرة خصم 10 ٪ بحد أقصى 10 جنيه مرة واحدة لكل عميل شهريًا على جميع الطلبات لحاملي بطاقة فيزا كلاسيك وسيتم تطبيق الخصومات تلقائيًا عند الدفع لكل بطاقة فيزا. معلومات عن خصم بنك القاهرة على تطبيق طلبات لا ينطبق خصم بنك القاهرة على تطبيق طلبات على مدفوعات المحفظة الرقمية بما في ذلك Apple PayأوSamsung Pay والعرض ساري من 1 يوليو إلى 31 يوليو 2021 ؛ و يسعدنا خدمة حضرتك دائما .

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