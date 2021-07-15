كايزر تشيفز: لن نهدر فرصتنا أمام الأهلي.. والبطولة تعنى الكثير لنا

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شدد المدير الرياضي لنادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، كايزر موتاونج جونيور، إن الفريق يريد الفوز بنهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي، لأنهم يريدون أن يكونوا أفضل فريق في القارة، ويدخلون مباراة النهائي أمام بطل أفريقيا بالنسخة الماضية، للتتويج باللقب القاري الأول.

ويرصد دوت الخليج تصريحات المدير الرياضي لنادي كايزر تشيفز، حول مباراة نهائي أفريقيا أمام النادي الأهلي بالمغرب.

ومن المقرر أن يلعب كايزر تشيفز مع الأهلي في المباراة النهائية مساء السبت في الدار البيضاء، وغادروا إلى المغرب اليوم الأربعاء.

أهمية المباراة لكايزر تشيفز

يقول موتاونج جونيور إنهم يعرفون أهمية هذه المباراة، وأكد أنهم يتطلعون إلى التعلم والنمو مع هذه الفرصة.

وأشار في تصريحات للمركز الإعلامي بنادي كايزر تشيفز: "أعتقد أنها مناسبة تاريخية بالغة الأهمية".

وأضاف: "من منظور كرة القدم، هذا وقت مهم جدًا جدًا لأننا نتطلع إلى تطوير طريقتنا في اللعب، ولكي تفعل ذلك عليك أن تكون الأفضل في بلدك، والأفضل في القارة".

وأكمل: "وبالطبع تتطلع لتحدي مهاراتك إلى أفضل ما تقدمه أوروبا وأمريكا الجنوبية وقارات أخرى في بطولة العالم للأندية".

كايزر تشيفز: اللقب لنا

وواصل: "لذلك فالفوز باللقب يجعلك تقطع شوطًا طويلاً في تطوير نوع فلسفة كرة القدم التي تريد طرحها على الطاولة لتحقيق الاستدامة وتحقيق النجاح على المدى الطويل".

وأكمل: "ويبدأ الأمر بالفوز بالبطولات الضخمة مثل دوري أبطال إفريقيا، في دوري الأبطال في حد ذاته نحن نقف مع العمالقة الذين سبقونا ومع كل ما تم تحقيقه في هذه المؤسسة العظيمة، لم يسبق لأي لاعب من بيننا أن تفوق على الإطلاق ووضع قدمه في نهائي دوري الأبطال".

فرصة فريدة للجميع

وشدد: "وأعتقد أنها فرصة فريدة جدًا للجميع الآن، لكن في نفس الوقت، فإنه يأتي بمسؤولية كبيرة، وأكبر من ذلك، أهمية كرة القدم في هذا البلد وكيف توحد الناس، ستلعب دورًا هائلًا آخر، لأننا نعلم أننا لا نقدم أنفسنا فقط كدولة لكننا في الواقع نمثل أمة بأكملها جنوب إفريقيا والأفارقة عمومًا".

وأتم: "إنه لشرف عظيم وأيضًا ستمنحنا فرصة رائعة للتعلم من زملائنا المنافسين، الذين شاركوا في مثل هذا المستوى العالي لسنوات عديدة، كما تعلم، لذا فهي فرصة عظيمة، ومسؤولية، لكننا على اطلاع كبير من التحدي الذي يواجه المستقبل".