/640670/لفتة-مثيرة-لوليد-أزارو-في-المغرب-لإستقبال-بعثة-الأهلي

كشف أحمد السيد مراسل دوت الخليج لأخبار الأهلي مع عبدالناصر زيدان على موقع دوت الخليج عن لفتة طيبة من وليد أزارو لاعب المارد الأحمر السابق قبل مواجهة القلعة الحمراء لكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال أحمد السيد لـ دوت الخليج : " وليد أزارو لاعب الأهلي السابق أكد أنه سافر بشكل خاص للمغرب من أجل إستقبال بعثة القلعة الحمراء المتواجدة في العاصمة المغربية لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا".

أحمد السيد يكشف عن موقف طريق لوليد أزارو

وتابع السيد : " وليد أزارو قرر استقبال بعثة الأهلي ليؤكد على حبه وإنتمائه للقلعة الحمراء حتى بعد الرحيل عن المارد الأحمر".

ويذكر أن عبدالناصر زيدان كشف عن لاعب جديد منتظر في الزمالك خلال موسم الإنتقالات القادمة ضمن استعدادت الفريق الأبيض لتدعيم جميع الخطوط خلال الموسم المقبل.

وقال علاء حمام : الزمالك يقترب من ضم اللاعب محمد ناصر مودي لاعب فريق النصر القاهري ضمن خطة الفارس الأبيض لتدعيم خطوط المارد الأبيض.

وعلق عبدالناصر زيدان على موقف خالد الغندور بشأن الأزمة الأخيرة مع نادي أسوان، عقب أن هدد نادي أسوان بتقديم دعاوي ضده ،يأتي هذا ضمن حلقة كورة بلدنا على موقع دوت الخليج.

قال عبدالناصر زيدان : " توقعت أن يعتذر خالد الغندور عن الحديث على نادي أسوان من الأمس وأبلغت مجدي سبالك نائب رئيس نادي أسوان أنه سيقوم في الصباح بالإعتذار لجمهور زهرة الجنوب".

وتابع: " عقب الغليان الذي تحدث عنه نائب رئيس أسوان ، وتحديت الجميع أن خالد الغندور سيعتذر عن هذا الكلام ، وهو ما حدث بالفعل".

وواصل للغندور: " أنت لم تتحدث بشكل محترم ، هل لم تكن تعلم ان نادي أسوان هو نادي كبير".

ووضح:" الذي لم يريح خالد الغندور هو قرار نادي أسوان بمقاضاته عبر الطرق القانونية ، ومن ثم تحدث مع رئيس النادي للإعتذار ، على الرغم من عدم خروجه على قناة الزمالك وتكرار نفس الموقف".

وأستكمل : " لم يفهم أحد حديثك بشكل خاطئ ، وعليك أن تعتذر عن تجاوزك في حق الأهلي وأسوان، وأنت مصمم على إهانة أسوان والصعايدة". وأضاف : " أؤكد لجماهير أسوان أنني مستمر في الدفاع عن حقوقهم، لأنه إن لم يكن الإعتذار بنفس مقدار الخطأ لابد أن تسير الأمور كما هي".