/640669/عبد-الله-جمعة-لا-يوجد-مشاكل-حول-عقدي-مع-الزمالك-وصالح-ملتزم-مع-فريقة

نفى عبد الله جمعة الظهير الأيسر لنادي الزمالك وجود مشكلة بشأن تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة، وتحدث عن حقيقة مفاوضات الأبيض مع صالح جمعة، شقيقه ولاعب الأهلي السابق وسيراميكا كليوباترا الحالي.

ويستعرض دوت الخليج تصريحات لاعب الزمالك عبد الله جمعة، حول ما انتشر من أخبار في الفترة السابقة، حول تجديد عقده مع الزمالك.

انتشرت في الفترة السابقة أنباء تفيد بتمرد عبد الله جمعة على نادي الزمالك وتعمد غيابه عن التدريبات بحجة الإصابة، وذلك بعد وصول عرض كبير من نادي بيراميدز لضمه، وأن الأخير يضغط من أجل موافقة اللجنة على رحيله.

تصريحات عبد الله جمعة

وقال جمعة خلال تصريحات عبر قناة "الزمالك": "أتمنى الاستمرار مع الزمالك وتحت أمر النادي، إذا وضع الأبيض لي عقود، والله سأوقع على بياض ولا توجد لدي أي مشكلة".

وأضاف: "نعد جماهير الزمالك بالفوز ببطولة الدوري وسنصالحهم، لأنهم تعودوا في آخر 4 سنوات على الفوز بالبطولات، وسننافس على بطولة إفريقيا الموسم المقبل".

وتابع: "تحدثنا مع بعض كلاعبين بعد الخروج من دوري أبطال إفريقيا، بأن نحقق الدوري وكأس مصر".

مفاوضات صالح جمعة مع الزمالك

وعن صالح جمعة وحقيقة مفاوضاته مع الزمالك، أوضح: "في الفترة الحالية صالح في كامل تركيزه ومع فريقه يسير بشكل جيد، هو فنيًا أعلى مني بكثير ولكن الكرة ليست كل شيء، وأتمنى من الله أن ينضم لنا".

وأكمل: "حصل تفاوض بين صالح جمعة ومع نادي الزمالك عندما كان مرتضى منصور رئيسا للنادي، والزمالك سيضيف الكثير لشقيقي".

واختتم: "صالح إذا انضم للزمالك سيكون في مكانة أخرى، وهو ظلم نفسه لأسباب كثيرة، لم يركز في الكرة بعض الشيء وأتمنى أن يعود لمكانه الطبيعي".

محمد عبد الغني على مائدة بيراميدز

وضع مسئولي نادي بيراميدز، محمد عبد الغني مدافع الزمالك، ضمن الصفقات المطلوبة في الميركاتو الصيفي المقبل، لتدعيم خط الدفاع في ظل ظهوره بمستوي متميز مع الأبيض خلال الفترة الماضية بعد الاعتماد عليه في عدة مباريات

وشهدت الفترة الماضية دخول محمود حمدي الونش مدافع الزمالك ومنتخب مصر دائرة اهتمامات بيراميدز لكن النادي الأبيض يرفض نهائيا مبدأ رحيل الونش ليتحول اهتمام نادي بيراميدز للاعب آخر في خط الدفاع الأبيض وهو محمد عبد الغني