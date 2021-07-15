/640667/عبدالناصر-زيدان-لـ-خالد-الغندور--توقعت-إعتذارك-وأنت-مصمم-على-إهانة-أسوان-والصعايدة

علق عبدالناصر زيدان على موقف خالد الغندور بشأن الأزمة الأخيرة مع نادي أسوان، عقب أن هدد نادي أسوان بتقديم دعاوي ضده ،يأتي هذا ضمن حلقة كورة بلدنا على موقع دوت الخليج.

قال عبدالناصر زيدان : " توقعت أن يعتذر خالد الغندور عن الحديث على نادي أسوان من الأمس وأبلغت مجدي سبالك نائب رئيس نادي أسوان أنه سيقوم في الصباح بالإعتذار لجمهور زهرة الجنوب".

وتابع: " عقب الغليان الذي تحدث عنه نائب رئيس أسوان ، وتحديت الجميع أن خالد الغندور سيعتذر عن هذا الكلام ، وهو ما حدث بالفعل".

وواصل للغندور: " أنت لم تتحدث بشكل محترم ، هل لم تكن تعلم ان نادي أسوان هو نادي كبير".

ووضح:" الذي لم يريح خالد الغندور هو قرار نادي أسوان بمقاضاته عبر الطرق القانونية ، ومن ثم تحدث مع رئيس النادي للإعتذار ، على الرغم من عدم خروجه على قناة الزمالك وتكرار نفس الموقف".

وأستكمل : " لم يفهم أحد حديثك بشكل خاطئ ، وعليك أن تعتذر عن تجاوزك في حق الأهلي وأسوان، وأنت مصمم على إهانة أسوان والصعايدة".

وأضاف : " أؤكد لجماهير أسوان أنني مستمر في الدفاع عن حقوقهم، لأنه إن لم يكن الإعتذار بنفس مقدار الخطأ لابد أن تسير الأمور كما هي".

الجدير بالذكر أن عبدالناصر تحدث قائلا : "الزمالك لعب المباراة الأولى في القاهرة، في بداية الموسم الماضي، ورفض الذهاب لأسوان بسبب تكلفة الفريق، وطالب بالمباراة في القاهرة، وأسوان ملقيش معسكر ليه في القاهرة زي ماهو بيطلب".

الزمالك رفض طلب أسوان

وأضاف: "الموسم الماضي الزمالك رفض تبديل المباراة بين الفريقين من أسوان في العودة، والذهاب في القاهرة". وزاد: "الزمالك رفض تبديل المباراة في بداية الموسم الحالي، وفرض علينا اللاعب في القاهرة". وأردف: "لو قناة الزمالك طلب مداخلة من مسئولي أسوان، كان هيحصل وهنوضح السبب".

سبب نقل مباراة الأهلي وأسوان

وزاد: "المباراة مع الأهلي، جاءت بسبب الأوضاع الحالية في النادي، من مشاكل تقنية". وأكمل: "خالد الغندور معاه مشاكل مع الأهلي، يبقى ملوش دخل بفريق أسوان".