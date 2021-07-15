محمد صلاح يتصدر اختيارات المشاركين في "الفانتازي" بالدوري الإنجليزي

كشف الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، عن تواجد النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول، على رأس اختيارات الجماهير للعبة "الفانتازي" في الموسم الجديد 2021-2022.
وأكد الموقع الرسمي للبريميرليج، أن محمد صلاح اختاره نحو 49.7% من المشاركين في الفانتازي، والذين يختارون 15 لاعبا، مما يجعله اللاعب الأكثر اختيارًا في اللعبة.
وأشار الموقع أن تسديدات محمد صلاح في الموسم الماضي بلغ عددها 98، و52 تسديدة على المرمى، وتعد هي هي أعلى إجمالي تسديدات بين جميع اللاعبين في الموسم الماضي.
واحتل محمد صلاح المركز الثالث في قائمة أفضل اللاعبين في "الفانتازي" بالموسم الماضي برصيد 231 نقطة بفضل 22 هدفا وستة تمريرات حاسمة.
ويواصل محمد صلاح رفقة ليفربول الاستعدادات للموسم الجديد، في في معسكر الفريق المقام في النمسا، وذلك في إطار مساعي الريدز العودة إلى منصات التتويج خلال الموسم المقبل سواء محلياً أو أوروبياً.
وتواجد محمد صلاح، في التدريبات بشكل قوي، وبدا استعداده الفني والبدني بشكل جيد، حيث بدأ المران بوصول اللاعبين إلى ملعب التدريب بواسطة الدراجات بعدها بدأت تمارين القوة والكرة بشكل متتالي.
ووضح رغبة النجم المصري في مواصلة مشواره التهديفي مع الريدز خلال الموسم المقبل وتركيزه الشديد بعيداً عن التقارير الخاصة بانتقاله إلى ريال مدريد من عدمه.
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