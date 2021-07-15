الأوقاف تنشر مواعيد اختبار المجموعة الثالثة من خطباء المكافأة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، أن خطباء المكافأة من خريجى كليات "أصول الدين، الدعوة الإسلامية، الدراسات الإسلامية والعربية بنين، الشريعة والقانون بشعبتيها، كلية القرآن الكريم، كلية اللغة العربية، كلية اللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية جميع اللغات، كلية التربية جامعة الأزهر شعب: الدراسات الإسلامية، اللغة العربية – الإنجليزية – الفرنسية".
وأشارت إلى أن مكان الاختبار بمسجد النور بالعباسية فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، وذلك على النحو التالى:
1- الأحد 25/7/2021: مديريات (الأقصر – أسوان – الوادى الجديد – البحر الأحمر).
2- الاثنين 26/7/2021: (القاهرة والمنيا).
3- الثلاثاء 27/7/2021: (القليوبية).
4- الأربعاء 28/7/2021: (قنا – وسوهاج).
5- الخميس 29/7/2021: (أسيوط).
وشددت الوزارة على ضرورة إحضار مع كل منهم بطاقة الرقم القومى، وصورة شخصية، وإفادة من المديرية التابع لها بأنه ما زال على قيد العمل بها خطيبًا بالمكافأة، وعلى بند التحسين، ولم تصدر منه أى مخالفة تستدعى عدم التعاقد معه بنظام الأجر مقابل عمل، وأن آخر مكافأة صرفها عن شهر (مايو / 2021م).
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