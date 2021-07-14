أخبار مصرية

الشرقية للدخان تُعلن أسعار السجائر الجديدة بدايةً من 14 يوليو 2021

0 نشر
حسن يونس 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

انت الان تتابع تفاصيل خبر الشرقية للدخان تُعلن أسعار السجائر الجديدة بدايةً من 14 يوليو 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت اليوم الشركة الشرقية للدخان عن أسعار السجائر الجديدة في السوق المحلي وأسعار البيع للمستهلك، حيث ارتفعت الأسعار تطبيقاً لصيح القانون، وقانون التأمين الصحة والذي أقرار زيادات متتالية على السجائر لصالح التأمين الصحي.

أسعار السجائر الجديدة بدايةً من 14 يوليو 2021

الشرقية للدخان تُعلن أسعار السجائر الجديدة بدايةً من 14 يوليو 2021 2

وكان قانون التأمين الصحي والذي تم إقراره عام 2018، قد نص على تحصيل قيمة 75 قرش من سعر كل علبة سجائر يتم بيعها في السوق المحلية، وذلك على المنتج الأجنبي والمحلي، على أن يتم زيادة هذه القيمة 25 قرش كل ثلاث سنوات حتى تصل قيمة الزيادة لـ150 قرش.

قد يهمك أيضاً:

وجاءت أسعار السجائر الجديدة بدءً من 14 يوليو وفق المنشور المرفق بالخبر من الشرقية للدخان كالتالي:

  • كيلو باترا بلاند 24 جنيه.
  • مونديال أزرق وأحمر وسلفر 24 جنيه.
  • بوكس 10 سجائر بالعلبة 11 جنيه.
  • البوسطن ب، 18.5 جنيه.
  • البلمونت بـ 18.5 جنيه.
  • الكليو باترا كينج سايز بـ 17.50 جنيه.
  • الكليو باترا سوفت كوين بـ 18 جنيه.
  • الكليو باترا بوكس ألوان وأبيض بـ19 جنيه.
  • الكليو باترا السوبر بـ 20 جنيه.

الشرقية للدخان تُعلن أسعار السجائر الجديدة بدايةً من 14 يوليو 2021 3

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشرقية للدخان تُعلن أسعار السجائر الجديدة بدايةً من 14 يوليو 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا