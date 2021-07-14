فيديو.. علاء عابد: الرئيس قادر على إدارة ملف سد النهضة على أكمل وجه

جدة - نرمين السيد - قال علاء عابد نائب رئيس البرلمان العربى، ورئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى قادر على إدارة ملف سد النهضة على أكمل وجه، مشيرا إلى أنه ينتشر حاليا ظهور عدد من الأشخاص يحللون الأزمة بدون علم أو معلومات.





وفى مداخلة هاتفية لبرنامج آخر النهار، على فضائية النهار، أوضح عابد: "المتابع لعهد الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ عام 2014 حتى الآن، يجد أننا دخلنا عدة معارك من أجل التنمية، ومعارك من أجل مكافحة الإرهاب، ومكافحة الفساد، ومعارك لإعادة العلاقات الخارجية، والتنمية المستدامة، والتطوير، وإصلاح البنية التحتية، فكل المعارك اللى دخلها استطاع أن يخرج منها منتصر، إذا عندنا رئيس نثق فيه".

وأشار إلى أن تحدث البعض بهذه الملفات بهذا الشكل وبعلانية يعتبر نوع من أنواع الجريمة، لأنه ينتحل صفة شخص لديه العلم، منوها إلى أنه بمتابعة خطابات الرئيس نجد أنها دائما يدعو لنكون أكثر تخصصا.

وشدد عابد على أن الرئيس السيسى يدرك أبعاد الملفات والقضايا الخارجية الشائكة، ويديرها بوعى وإتقان، قائلا: "نثق فى قواتنا المسلحة والشرطة فى صمودها أمام كل التحديات من أجل مصلحة الوطن".