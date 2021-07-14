فى عظته الأسبوعية.. البابا تواضروس يهنئ المسلمين بعيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - هنأ قداسة البابا تواضروس الثانى، المسلمين فى مصر والدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، معربًا عن أمنياته أن يكون عيدًا مباركًا بمعانيه الروحية السامية، وأن تكون الأعياد عمومًا وسيلة تجعل الإنسان ينتبه إلى حياته، وأن تكون كل أيامنا أعياد مملوءة بالفرح.





جاء ذلك فى ختام عظته فى اجتماع الأربعاء الأسبوعى، الذى عقده مساء اليوم، فى المقر البابوى بالقاهرة. كان قداسة البابا قد زار بعد ظهر اليوم مشيخة الأزهر على رأس وفد كنسى، لتهنئة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بالعيد.

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