/640663/انقلاب-سيارة-فى-الأردن-ووفاة-عائلة-كاملة

شهدت محافظة المفرق الأردنية، وفاة عائلة كاملة بحادث سير مروع في الأردن، وهى مكونه من 5 أفراد، بالإضافة لعاملة آسيوية، وذلك فى حادث سير مروع وقع على طريق معبر جابر الحدودي شمال محافظة المفرق الأردنية، بينما أصيب 4 آخرين.

دوت الخليج

وفاة عائلة كاملة بحادث سير مروع في الأردن

ووفقًا لما ذكره موقع سكاى نيوز، فإن قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني المفرق تعاملت مع حادث تصادم وقع ما بين مركبتين على طريق جابر الدولي، نتج عنه وفاة ستة أشخاص وأصابه أربعه آخرين بكسور ورضوض في مختلف انحاء الجسم.

وأظهرت صور متداولة أن العربة التي تحمل الأسرة تحمل اللوحة السعودية.

وأضاف أن فرق الإسعاف عملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفيات إلى مستشفى المفرق الحكومي، والإصابات قيد العلاج وتم فتح تحقيق مروري بالحادث.