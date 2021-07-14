دوت الخليج ينشر القائمة الكاملة للمرشحين لإنتخابات الزمالك على كافة المناصب

/640650/تحيا-مصر-ينشر-القائمة-الكاملة-للمرشحين-لإنتخابات-الزمالك-على-كافة-المناصب

تنتظر جماهير الزمالك مواعيد الإنتخابات القادمة من أجل معرفة مجلس القلعة القلعة البيضاء الجديد وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج الأسماء المؤكدة والمتردد خوضها إنتخابات الزمالك حتى الأن.

المرشحين المحتملين لـ مقعد الرئاسة حسين لبيب رئيس اللجنة الحالية اللواء أحمد سليمان المرشح السابق علي مقعد الرئاسة خالد عبدالعزيز - وزير الشباب والرياضة السابق السيناريست مدحت العدل رؤف جاسر رئيس نادي الزمالك الأسبق عمرو الجنايني - رئيس إتحاد الكرة السابق المرشحين المحتملين لـ مقعد نائب رئيس النادي هانى العتال - نائب رئيس النادي السابق النائب حسام المندوه الحسيني - عضو اللجنة الحالي محمد الأتربي - نائب رئيس نادي الزمالك الحالي أيمن يونس - نجم الزمالك السابق المرشحين المحتملين لـ مقعد أمين الصندوق طارق جبريل - أمين صندوق الزمالك الحالي طارق حشيش - المدير المالي السابق للزمالك خالد لطيف - عضو مجلس إدارة الزمالك الأسبق محمد الماوي - رجل البورصة المعروف مصطفى بدوي – المرشح السابق لإنتخابات الزمالك المرشحين المحتملين لـ مقعد عضو مجلس الإدارة حسين السيد - عضو اللجنة الحالي هاني برزي - عضو اللجنة الحالية لإدارة الزمالك عمر هريدى - عضوٍ مجلس إدارة نادي الزمالك السابق هشام إبراهيم - نائب رئيس اللجنة السابق إبراهيم عبدالله - عضو اللجنة السابقة لإدارة الزمالك مصطفى عبد الخالق - عضو مجلس إدارة الزمالك الأسبق شريف منير حسن - عضو مجلس إدارة الزمالك الأسبق مصطفي سيف العماري - عضو مجلس إدارة الزمالك الأسبق سيف سونى - المرشح السابق لعضوية مجلس إدارة الزمالك لؤى دعبس - المرشح السابق لعضوية مجلس إدارة الزمالك عبد الواحد السيد نجم الرمالك والمذيع في قناة الزمالك هشام يكن - المرشح السابق لعضوية مجلس إدارة الزمالك الحسينى سمير - المرشح السابق لعضوية مجلس إدارة الزمالك عصام الحسن - رئيس تحرير مجلة الزمالك السابق تامر عبدالحميد الكبير - نجم الزمالك السابق هيثم عبدالعظيم - الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات الإستثمارية بجانب هؤلاء المرشحين يأتي مجلس الزمالك المجمد ضمن الترشيحات في مختلف المناصب لإنتخابات القلعة البيضاء القادمة والمقرر إنعقادها خلال الأشهر القادمة.

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