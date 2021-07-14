قبل طوكيو 2020.. أرقام مصر في الأولمبياد عبر التاريخ

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يخوض المنتخب المصري لكرة القدم مواجهة هامة أمام إسبانيا في إفتتاح مباريات الفراعنة بإولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إنطلاقها في التاسعة صباح الثاني والعشرين من الشهر الجاري.

تاريخ مواجهات مصر وإسبانيا

ويستعرض دوت الخليج أرقام المنتخب المصري لكرة القدم في الأولمبياد قبل المشاركة في طوكيو 2020.

خاض المنتخب المصري 32 مباراة في إجمالي مشاركات الفراعنة في دورة الألعاب الأولمبية ، حقق خلالها الفوز في 10 مواجهات والتعادل في 4 لقاءات بينما خسر أبناء النيل في 18 مواجهة.

أهداف المنتخب المصري في أولمبياد طوكيو

وسجل المنتخب المصري 68 هدفا بينما سكنت شباك أبناء النيل 87 هدفا خلال مشاركات الفراعنة في أولمبياد طوكيو 2020 وقبل مواجهة إسبانيا في إولى مواجهات طوكيو 2020.

تاريخ مصر في الأولمبياد بجميع الألعاب

تمتلك مصر تاريخ حافل في امتلاك العديد من الميداليات الأولمبية، حيث يدخل أبناء النيل هذه النسخة من الأولمبياد في ثوبها الجديد، وهم يمتلكون 31 ميدالية أولمبية على مدار تاريخها، وحصل أبناء النيل على 3 ميداليات أولمبية في أخر نسخة من الأولمبياد، والتي أقيمت في العاصمة البرازيلية ري دي جانيرو، وجلب الميداليات كل من: محمد إيهاب وساراة سمير في رفع الأثقال، بالإضافة إلى ملاك التايكوندو.

وشاركت مصر في 21 نسخة من دورات الألعاب الأولمبية، وشهدت أولمبياد ستوكهولم 1912، مشاركة مصر للمرة الأولى في تاريخها، بينما غابت عن المشاركة في 3 دورات أولمبية وهم: أولمبياد لوس انجلوس 1932، وألمبياد ملبورن 1956، وأولمبياد موسكو 1989. استطاع أبناء النيل حصد 31 متنوعة بين الذهب والفضة والبرونز، حيث حصلت مصر على 7 ميداليات ذهبية، بالإضافة إلى 10 ميداليات فضية، و14 برونزية.

الألعاب التي تنافس فيها مصر في أولمبياد طوكيو

المنتخبات : المنتخب الأولمبي لكرة القدم المنتخب الأولمبي لكرة اليد منتخب السلاح المنتخب الأولمبي لتنس الطاولة منتخب السباحة التوقيعية منتخب الجمباز الإيقاعي منتخب الفروسية

الألعاب الأولمبية الفردية

الخماسي الحديث السباحة الغطس الرماية الشراع الجمباز القوس والسهم التنس الكانوى والكياك التجديف الدراجات الكاراتيه السلاح التايكوندو ألعاب القوي الملاكمة المصارعة

قائمة منتخب كرة القدم

في حراسة المرمى: محمدالشناوي - محمد صبحي - محمود جاد

في خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح - كريم فؤاد - أحمد حجازي - محمود الونش - محمد عبدالسلام - أحمد رمضان «بيكهام» - أسامة جلال - كريم العراقي.

في خط الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - إمام عاشور - ناصر ماهر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبدالرحمن مجدي - طاهر محمد طاهر.

في خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي.