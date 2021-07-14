هيام الطباخ :حياة كريمة أضفت شعارًا لحقبة جديدة تعلي قيمة المواطن المصري

/640645/هيام-الطباخ-حياة-كريمة-أضفت-شعارا-لحقبة-جديدة تعلي-قيمة-المواطن-المصري

ثمنت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مبادرة حياة كريمة ،مؤكدة حضورها المؤتمر الأول لحياة كريمة، غدا الخميس،مضيفا “دوت الخليج ابية قوية”.

دوت الخليج يرصد ما ذكرته النائبة هيام الطباخ بشأن المؤتمر الأول لحياة كريمة

وأكدت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، أن مشروع حياة كريمة وتطوير قري الريف المصري، اضفي شعارا لحقبة جديدة تعلي قيمة معيشة المواطن المصري بحياة كريمة وحقوق كاملة من تعليم وصحة وبنية تحتية متكاملة، فضلا عن الإهتمام الاخلاقي ببناء الانسان في جمهورية مصر الجديدة حيث القيادة السياسية المخلصة الصادقة.

مبادرة حياة كريمة

وأشارت هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، إلى أن هناك مليارات ترصد والاف الايادي تعمل وملايين المواطنين فى القري تتغير حياتهم بمشروعات حياتية وتنموية وخدمية ضخمة،إضافة إلى انجازات علي الأرض تتحدث على أرض الواقع.

وفد تنسيقية شباب الاحزاب فى معرض الكتاب

وكان وفد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد زار معرض القاهرة الدولي للكتاب، في اليوم الحادي عشر لانطلاقه، حيث يقترب من النهاية خلال دورته ٥٢ بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وضم المعرض العديد من الأقسام المتنوعة. وأشاد الوفد بحسن تنظيم المعرض والإقبال الجماهيري الكبير الذي يتزايد كل يوم مع الإلتزام التام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية و تساهم هذه المعارض الهامة في منح الشباب الفرصة على الإطلاع ورفع الوعي