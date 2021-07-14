/640637/هالة-سرحان-توجه-رسالة-لهالة-صدقي-بعد-إثبات-نسب-طفليها-ظهر-الحق-وزهق-الباطل

حرصت الإعلامية هالة سرحان على تهنئة الفنانة هالة صدقي ودعمها بعد إثبات نسب طفليها سامو ومريم ورفض الدعوى التي أقامها زوجها ضدها مشككًا في نسب أولادها، واصفة إياها بالشجاعة والصبورة.

دوت الخليج يرصد تعليق الإعلامية هالة سرحان على إثبات نسب طفلي الفنانة هالة صدقي.

هالة سرحان تهنئ هالة صدقي بإثبات نسب طفليها

وغردت سرحان بتويتة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، كتبت فيها "‏ألف مبروك للجميلة هالة صدقي المرأة الصبورة الشجاعة التي تحملت الأهوال وواجهت الظلم والافتراء والادعاء بالباطل وانتصر لها القضاء المصري العادل.. ولحق المرأة المصرية التي لم تستسلم لتهديد او ترهيب".

وأضافت: "مبروك ياهالة الأم العظيمة كما عرفتها التي وقفت صامدة تحمي صغارها.. ظهر الحق وزهق الباطل".

تطورات جديدة في قضية نسب طفلي هالة صدقي

هذا وقد أصدرت محكمة الأسرة الحكم النهائي بشأن قضية نسب الأطفال الذي رفعها زوج الفنانة هالة صدقي عليها يدعي فيها إنكار نسب ابنيها إليها.

رفضت محكمة أسرة قصر النيل، اليوم الأربعاء دعوى زوج هالة صدقي التي يدعي فيها إنكار نسب ابنيها إليها، وقضت المحكمة بإثبات نسب الأطفال للفنانة هالة صدقي وحبس الزوج شهرًا لامتناعه عن دفع متجمد نفقة قدرها 320 ألف جنيه لصالحها، بحسب محاميها رفعت الشريف.

لم تكن هذه المرة الأولى لإصدار حكم بحبس زوج هالة صدقي فكتن قد سجن من قبل لإمتناعه عن دفع النفقة المحكوم لهالة صدقي وولأولادها به وقيمته 155 ألف جنيه.

زوج هالة صدقي يقاضي زوجته بتهمة إنكار النسب

وكان قد أعلن سامح سامي عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات فيسبوك عن مقاضته لهالة صدقي، فقال: "لآخر مرة بقولها يا سامو ويا مريم هالة صدقي دي مش أمكم والحكم في قضية الـdna، يوم 13 يوليو وكلو هيتحول للطب الشرعي وأنا ساعتها مش هرحمك".

أزمة هالة صدقي مع زوجها

ويذكر أن الأزمة نشبت بين الفنانة هالة صدقي وزوجها سامح سامي، عقب مطالبة زوجته بإجراء تحليل DNA البصمة الوراثية لأبنائه، بعد أن اشتدت الخلافات الزوجية بينهما.

ويشار إلى أن الفنانة هالة صدقي تلقت فى وقت سابق إنذار بالطاعة من زوجها سامح سامي، حيث أفادت «بأن كل القضايا التي رفعها طليقها لم يكسبها، ولكنه استطاع فقط تخفيض نفقة مدارس أولاده إلى النصف» مضيفة: «هو مبدع بصراحة مرة يشكرك ومرة يشتمك، ويعبت رسائل يعتذر ويقول مش هاعمل كده تاني، وتاني يوم اتشتم ومعرفش ليه».

وأضافت صدقى خلال تصريحات تلفزيونية سابقة،"أنا اتجوزت في شقتي، وأما سبنا بعض كان في شقتي، فين الشقة اللي هاروح فيها الطاعة؟.. وكتب إن شقة الزوجية على عنوان أبوه، ولكن كل عنواينه في المرور وفي البنك على عنوان بيتي، بس هو فين الجثة ده هو في أمريكا، هروح أقعد لوحدي يعني"، مؤكدة أنه لا يوجد بيت الطاعة أو طلاق على الهواء عند المسيحيين، وأن زوجها يريد «شو إعلامي».