/640648/البنك-الزراعي-المصري-يطلق-منصة-أجري-مصر-تعرف-على-تفاصيلها

أطلقت البنك الزراعي المصري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية منصة أجرى مصر وهي أول منصة إلكترونية للقطاع الزراعي ضمن الشبكة الزراعية الرقمية المصرية لتوفير خدمات الدعم والتمويل والتجارة والبحوث والإمداد المقدمة للقطاع الزراعى بما يشمله من الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى وبما يتضمنه من عمليات تصنيع وتجارة وتسويق.

دوت الخليج

منصة البنك الزراعي المصري

كما أن منصة البنك الزراعي المصري تحصر وميكنة وبحوث زراعية وبرامج استرشادية وسلاسل إمداد.

منصة أجري مصر من البنك الزراعي المصري

منصة أجري مصر من البنك الزراعي المصري استغرق العمل بها في مصر أكثر من 5 سنوات من العمل المتواصل بالتعاون مع مختلف الجهات والوزارات والهيئات المعنية وضمنها البنك الزراعي المصري ، وبما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية لتطوير وتنمية القطاع الزراعى بمختلف الطرق والأساليب التكنولوجية الحديثة وبما يلبى تطلعات الاقتصاد المصرى للتنمية والشمول المالى ودمج القطاع غير الرسمى، ودعم المشروعات الصغيرة وتطوير قرى مصر البنك الزراعي المصري.

تطوير منصة أجري مصر البنك الزراعي المصري

وتطورت منصة أجري مصر البنك الزراعي المصري فى عام 2019 بأحدث تقنيات وخواص التجارة الإلكترونية لتكون همزة الوصل بين المزارع وجميع أطراف القطاع من موردين وجمعيات زراعية وهيئات داعمة ومؤسسات تمويل البنك الزراعي المصري.

أجرى مصر البنك الزراعي المصري

منصة أجرى مصر البنك الزراعي المصري تدعم سياسات الدولة فى نشر الشمول المالي، ودعم الاقتصاد وزيادة الدخل القومي وزيادة تدفق النقد الأجنبي إلى مصر عن طريق اتاحة فرص تصدير، بالإضافة إلى ميكنة القطاع الزراعي المصري بداية من قطاعات وزارة الزراعة بإنشاء البنية التحتية للتسويق والتجارة الإلكترونية منصة أجرى مصر البنك الزراعي المصري.