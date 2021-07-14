3 لاعبين مغاربة على رادار الزمالك وفتوحي الأقرب للانضمام

كشفت تقارير صحفية مغربية، اليوم الأربعاء، أن نادي الزمالك يضع 3 لاعبين مغاربة على رادار التعاقدات خلال موسم الانتقالات الصيفية، وذلك لتعويض رحيل الدولي التونسي فرجاني ساسي، عقب نهاية تعاقده مع المارد الأبيض.

ذكر "راديو مارس" المغربي، أن نادي الزمالك وضع ثلاثة لاعبين مغاربة، ضمن قائمة اهتماماته في الميركاتو الصيفي المقبل، سعيا منهم لتعويض رحيل التونسي، فرجاني ساسي.

وأشار "راديو مارس" أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، وضع لائحة للاعبين المرشحين لارتداء قميص الزمالك، ومن بينهم ثلاثة مغاربة، وهم، لاعب نادي باناثينايكوس اليوناني ياسين أيوب، وإدريس فتوحي، لاعب الأهلي السعودي، ويوسف أيت بناصر، لاعب موناكو الفرنسي.

وأوضح الموقع المغربي أن إدريس فتوحي هو الأقرب للانتقال إلى الزمالك، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

راديو مارس

وكانت تقارير مغربية سابقة قد أشارت إلى أن الرجاء طالب مسئولي الزمالك بدفع 4 ملايين دولار لضم المهاجم بين مالانجو، وهو ما رفضته إدارة الأبيض، مما أدي إلى تجميد المفاوضات.

وقال مصدر في وقت سابق لـ"دوت الخليج "، إن الرجاء طلب الحصول على 4 ملايين دولار من أجل التفريط فى خدمات بن مالانجو، فى الوقت الذى عرض الزمالك 2 مليون دولار يتم سدادها على دفعات مقابل الحصول على خدمات اللاعب.

وأضاف إن هناك مفاوضات جادة بين إدارتى الزمالك والرجاء من أجل حسم مصير الصفقة والتوصل لاتفاق يرضى الطرفين، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن ينجح الزمالك فى ضم اللاعب خاصة أن بن مالانجو أبدى ترحيبه بالانتقال للقلعة البيضاء، كما ترغب إدارة الرجاء فى إتمام الصفقة بأعلى سعر لإنعاش خزينة النادى، فضلاً عن انتهاء عقد اللاعب فى نهاية الموسم المقبل ومن ثم يحق له التوقيع لأى فريق فى شهر يناير المقبل.