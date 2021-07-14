5 نصائح تجعل منزلك اَمنًا من الحوادث الكهربائية| تعرف عليها  

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء عبر صفحة التواصل الاجتماعي، بعض النصائح للحفاظ على سلامة أسرتك. 1- عدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفرش أو السجاد حتى لا تتسبب بحريق لا قدر الله.

2- تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.

3- ضع أغطية السلامة على جميع المقابس التى يمكن للأطفال الوصول إليها.

4- تأكد من أن جميع الدوائر الموجوده بالقرب من مصادر المياه قد تم تأمينها بقواطع ارضية.

5- تبديل المقابس الجدارية التالفة.

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