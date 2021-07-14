لميس جابر: الأزهر هو الملاذ الآمن للمصريين وقت الأزمات

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة لميس جابر، إن الأزهر كان ولازال ملاذ المصريين الآمن وقت الأزمات والثورات، وخير ما يدل على ذلك، ما حدث فى ثورة القاهرة الأولى عام 1798، ثم فى ثورة القاهرة الثانية عام 1800م، وفى ثورة 1919 م، حيث كان للأزهر الدور الأبرز فى قيادة شيوخه لهذه الثورات، ومقاومة الاستعمار الفرنسى والاحتلال الإنجليزى.





وقالت جابر، فى الندوة التى الافتراضية التى عقدها جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولى للكتاب اليوم الأربعاء، تحت عنوان "التاريخ الوطنى للأزهر الشريف"، بحضور الدكتور الحسينى حماد، مدرس التاريخ والحضارة بجامعة الأزهر، إن الأزهر لعب دورا كبيرا أيضا أثناء العدوان الثلاثى على مصر حينما صعد الرئيس جمال عبدالناصر على منبر الأزهر، وخطب فألهب الشعوب ضد العدوان الثلاثى عام 1956، واستمرت المقاومة الشعبية فى مدن القناة حتى فشل العدوان الثلاثى على مصر، فكان الأزهر بيتا لاجتماع طوائف الشعب المختلفة، وساحة وطنية لتعبئة الروح المعنوية ضد المحتل.

من جانبه قال الدكتور الحسينى حماد، إن تاريخ الأزهر يزخر بالمواقف الخالدة التى شهدت تقدمه الصفوف، حاملا لمشاعل الهداية، وصادعا بالحق، فكان بمثابة برلمان الأمة، وكان علماؤه خير نواب للشعب، كما جمع أطياف الأمة وفئاتها تحت سقفه، وحافظ على النسيج الوطنى بين المسلمين والمسيحيين على مر العصور، وقد ضرب شيوخه وعلماؤه وطلابه أروع الأمثلة فى الوطنية والتضحية بالمال والنفس فى سبيل الدفاع عن كرامة البلاد، فكانوا فى طليعة الجنود، وظهر هذا الدور جليا فى بناء الجبهة الداخلية منذ نكسة عام 1967م وحتى تحقيق نصر أكتوبر العظيم عام 1973م وكان دورًا وطنيا باسلًا وراسخًا سجله التاريخ بمداد من ذهب.

جدير بالذكر أن الأزهر الشريف يشارك للعام الخامس على التوالى، بجناحٍ خاص فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 52 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية فى نشر الفكر الإسلامى الوسطى المستنير الذى تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض فى قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان منها: قاعة افتراضية للندوات، وركن للفتوى، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.