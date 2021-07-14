أول طالب لاهوت من بطريركية الإسكندرية يترشح لدرجة الماجستير فى روسيا

جدة - نرمين السيد - حصل الباحث أشرف نبيل بيوك، من أبناء كنيسة القديس نيقولاوس فى مدينة المنصورة على لسانس اللاهوت من جامعة سيرجيوس فى موسكو بدرجة امتياز، بعد دراسة مدة خمس سنوات، وبعدها تقدم لدرجة الماجيستير واجتاز الاختبارات بدرجة امتياز من رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس.





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