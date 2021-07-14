الجيزة تتلقى خطاب شكر من وزارة التخطيط لإتمام المشروعات بنسبة 100 %

جدة - نرمين السيد - وتضمن الخطاب دعم الدولة ممثلة فى وزارة التخطيط لما يتم إنجازه لصالح مواطنى الجيزة، حيث تقرر تخصيص ميزانية الباب السادس فى العام المالى 2021- 2022 للخطة الاستثمارية والتى تعد الأكبر فى تاريخ محافظة الجيزة. ووجه محافظ الجيزة، الشكر لكافة العاملين على إنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظة والجهات ذات الصلة، كما تقرر صرف حافز إجادة وتميز لعدد من قيادات المحافظة نظير مجهوداتهم فى إتمام تلك المشروعات.

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