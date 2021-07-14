/640636/يورو-2020-باتريك-شيك-يتفوق-على-رونالدو-ويتوج-بأفضل-هدف-فيديو

ويرصد دوت الخليج أبرز الأحداث التي توالت حول التتويج لأفضل هدف في النسخة السادسة عشر من بطولة اليورو.

صوّت ما يقرب من 800 ألف شخص على الموقع الرسمي للإتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الإلكتروني، وتصدر هدف شيك الذي سجله بشكل مفاجئ في مرمى الحارس الاسكتلندي من مننصف الملعب القائمة.

الأهداف المرشحة لأفضل هدف

أما منتخب إيطاليا حامل اللقب فاز هدف لاعبه لورينزو إنسيني ضد بلجيكا، بالمركز الرابع، وحصل فيديريكو كييزا على المركز العاشر لهدفه ضد إسبانيا في نصف النهائين في ترتيب أفضل عشرة أهداف لبطولة كأس أمم أوروبا 2020.

وشملت القائمة أيضا ألفارو موراتا مع منتخب إسبانيا ضد إيطاليا، وركلة حرة للاعب وسط سامبدوريا ومنتخب الدنمارك ميكيل دامسجارد ضد إنجلترا، ومهاجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو بهدف البرتغال ضد المجر.

ترتيب أفضل عشرة أهداف في بطولة يورو 2020

1 باتريك شيك (منتخب التشيك في شباك اسكتلندا)

2 - بول بوجبا (فرنسا في شباك سويسرا)

3 - لوكا مودريتش (كرواتيا في شباك اسكتلندا)

4 - لورنزو إنسيني (إيطاليا في شباك بلجيكا)

5 - كيفين دي بروين (بلجيكا في شباك الدنمارك)

6 كريستيانو رونالدو (البرتغال في شباك المجر)

7 - ألفارو موراتا (إسبانيا في شباك إيطاليا).

8 ميكيل دامسجارد (الدنمارك في شباك إنجلترا)

9 - أندريه يارمولينكو (أوكرانيا في شباك هولندا)

10- فيديريكو كييزا (إيطاليا في شباك إسبانيا)

قائد التشيك يعلن الإعتزال دولي

أعلن فلاديمير داريدا نجم منتخب التشيك وفريق هيرتا برلين الألماني، إعتزاله اللعب الدولي، وذلك بعدما خرج منتخب التشيك من بطولة الأمم الأوربية "يورو 2020"، حيث استطاع منتخب الدنمارك الإطاحة بمنتخب التشيك في المباراة التي جمعت المنتخبين في الدور ربع النهائي من البطولة.

الاتحاد التشيكي يودع فلاديمير داريدا

ونشر الاتحاد التشيكي لكرة القدم عبر صفحت الرسميى على مواقع التواصل الإجتماعي عبر توتير، رسالة توديع لداريدا، حيث كتب "شكرا على كل شيء".

لعب داريدا 76 مباراة دولية، استطاع داريدا إحرا 8 أهداف، وغاب داريدا عن مباراة منختب بلاده ومنتب هولندا في دور الـ 16 من بطولة يورو 2020، والتي انتهت بفو منتخب التشيك وتأهله إلى ربع نهائي البطولة أمام منتب الدنمارك، وشارك داريدا في مباراة منتب الدنمار عندما نزل كبديل، وانتهت بفو منتب الدنمارك وروج منتخب التشيك من البطولة،