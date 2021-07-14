أسقف أبوقرقاص يرسم كاهن كنيسة الملاك قمصا

جدة - نرمين السيد - وأثناء القداس قام برسامة القس فليمون شوقى فى رتبة القمصية، بحضور مجموعة كبيره من كهنة الإيبارشية وممثلى الكنيسة الكاثوليكية والإنجيلية ببنى عبيد. كما قدم الأنبا فيلوباتير التهنئة وشكر جميع الضيوف الكرام المشاركين فى هذه المناسبة وكل الشعب.

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