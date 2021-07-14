الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة على أصل المال المودع بالبنك للعيش منه

جدة - نرمين السيد - وأوضحت دار الإفتاء فى ردها الذى نشر على الصفحة الرسمية للدار عبر "فيس بوك"، أن الأصل أن مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودَع إذا كان بالغًا للنصاب وحال عليه الحول.

وتابعت: يجوز للمودِع إذا كان يودع ماله فى البنك لأجل النفقة أو تكميلها أن يكتفى بإخراج عشر أرباح المال المودَع بالبنك، ولا نظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال، وذلك على رأى بعض أهل العلم، وهو الأنسب فى هذه الحالة.

