- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وأوضحت دار الإفتاء فى ردها الذى نشر على الصفحة الرسمية للدار عبر "فيس بوك"، أن الأصل أن مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودَع إذا كان بالغًا للنصاب وحال عليه الحول.
وتابعت: يجوز للمودِع إذا كان يودع ماله فى البنك لأجل النفقة أو تكميلها أن يكتفى بإخراج عشر أرباح المال المودَع بالبنك، ولا نظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال، وذلك على رأى بعض أهل العلم، وهو الأنسب فى هذه الحالة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة على أصل المال المودع بالبنك للعيش منه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.