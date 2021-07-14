المصريين الأحرار يتدخل لإنهاء مشاكل أهالى السادات والكيلو 4 بمطروح

جدة - نرمين السيد - زار وفد حزب المصريين الأحرار، اليوم الأربعاء، منطقتى السادات والكيلو 4 بمطروح، استجابة لطلبات الأهالى للوقوف على شكاوى المواطنين فى قطاعات المياه والصرف الصحى والرصف وخدمات الغاز الطبيعى وغيرها.





وترأس وفد الزيارة، سلطان أبو الشيخ الزعيرى أمين عام حزب المصريين الأحرار بمطروح، بمشاركة رافع أبو دولات أمين تنظيم الحزب، وأحمد العدوى مسؤول لجنة خدمة المواطنين، وتم رصد الشكاوى كاملة.

وفى غضون ساعات، التقى أمين حزب المصريين الأحرار بمطروح والوفد المرافق له، مع أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح لمناقشة كافة الطلبات، وبدوره استجاب على الفور، وشكل لجنة تضم كل القطاعات محل الشكاوى للنزول والمعاينة بقيادته.

كما وجّه بسرعة إنهاء أعمال شبكات الصرف الصحى وإدخال المياه، وتركيب وتشغيل شبكات الغاز الطبيعى، ورصف الشوارع الداخلية، وإنهاء مشاكل الكهرباء على أن يتم إنجاز تلك المهام قبل دخول فصل الشتاء.

وأعرب سلطان أبو الشيخ الزعيرى أمين الحزب بمطروح، عن شكره وتقديره الكامل لجهود المحافظة، وسرعة الاستجابة لمطالب الأهالى والتعاون المثمر لخدمة الوطن، وثمن تحركات المحافظ والسكرتير العام لإنهاء كافة المطالب المتعلقة بالخدمات العامة للمواطنين.

ومن جانبه أعرب أهالى المناطق عن شكرهم وتقديرهم الكامل لحزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، لدورهم الرائد فى خدمة الشارع، والتواصل المباشر من خلال أمانة الحزب بمطروح والاستجابة السريعة للشكاوى والاستغاثات.