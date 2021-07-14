/640635/تحيا-مصر-ينشر-شروط-حضور-حفل-الفنانة-روبى

روبي ، حددت الفنانة روبي عدد من الشروط للانضمام إلى حفلاتها التى تقام فى الساحل الشمالى، خلال الفترة الحالية، والتى رأى الكثير من المتابعين إنها لا تتوافق مع طبيعة المكان.

دوت الخليج

وقالت الفنانة روبي، إنه من الضرورى اتباع التعليمات الخاصة بالحضور، والتى على رأسها ممنوع وجود السناجل وأيضًا شددت على إنه ممنوع ارتداء اللون غير الأبيض.

دوت الخليج ينشر شروط حضور حفل الفنانة روبى

ومنذ بدء الحفلات التى تقيمها الفنانة روبي فى الساحل الشمالي، وتعمل الشركة المشرفة على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. وتستعد المطربة روبي لإحياء حفلها الغنائي المقبل في الساحل الشمالي وذلك يوم 16 من شهر يوليو الجاري وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ومن ضمن الشروط التى ذكرتها الفنان روبي، للانضمام إلى الحفلات التى ستقام فى مدينة الساحل الشمالى أيضًا:-

1 – ممنوع السناجل

2- ممنوع ارتداء لون غير الأبيض

3- ممنوع ارتداء الهوت شورت والملابس الرياضية

4- يمكن ارتداء "التوربون"

5- ممنوع حضور الأقل من 25 سنة

روبي تستعد لطرح مسلسل جديد

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الفنانة روبي، تستعد طرح مسلسلها الجديد «شقة 6»، المقرر عرضه بدايًة من شهر أغسطس المقبل عبر منصة «شاهد vip»، من إخراج محمود كامل، تأليف رفيق القاضي، ويشارك في العمل كلٌ من صلاح عبد الله، ورحاب الجمل، وأحمد حاتم وغيرهم.

وفى الحفلة الأخيرة التى أقيمت فى الساحل الشمالي، غنت روبي العديد من الأعمال الجديدة، مثل حتة تاني، وقلب بلاسيتك، والعديد من الأغانى الجديدة.