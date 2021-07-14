قائد بطل «يورو 2020» بدون نادي.. تفاصيل

أصبح جورجيو كيليني، قائد المنتخب الايطالي، وأحد أبطال الظفر بكأس أمم أوروبا 2020، دون فريق، بعد انتهاء عقده مع الإيطالي نادي يوفنتوس.

ويرصد دوت الخليج تفاصيل عقد الإيطالي جورج كيللني مع فريقة السابق يوفينتوس.

وانتهى عقد المدافع المخضرم، يوم 30 يونيو الماضي، وخاض نصف النهائي ضد إسبانيا، ونهائي اليورو ضد إنجلترا دون أن يكون مرتبطا بأي ناد.

نص عقد كيلليني مع يوفينتوس

وكان عقد كيليني السابق، ينص على حصوله على 3.5 مليون يورو سنويًا، ورغم عدم وجود شكوك حول استمراره في اليوفي، لكن لم يتم التوصل بعد لاتفاق رسمي بين الطرفين.

ومن المنتظر أن يعلن السيدة العجوز في الأسابيع المقبلة، تمديد عقد اللاعب الذي شارك في صناعة تاريخ اليوفي في المواسم الماضية. واعترف كيليني بنفسه خلال أمم أوروبا، بأنه غير قلق من الوضع، وأن تركيزه الكامل ينصب على البطولة القارية. وكان كيليني من الذين أقنعوا اللاعبين، الموسم الماضي، بتخفيض أجورهم لمواجهة الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا، ويحظى بدعم وتقدير زملائه والإدارة.

أرقام كيلليني مع يوفينتوس

وتوج كيلليني بلقب الدوري الإيطالي 9 مرات مع اليوفي وكأس السوبر المحلي 5 مرات، وكأس إيطاليا 5 مرات، بالإضافة إلى بلوغ نهائي دوري الابطال مرتين، وخاض أيضًا 112 مباراة مع المنتخب الإيطالي. وبدأ اليوفي، اليوم الأربعاء، الاستعداد للموسم الجديد تحت قيادة مدربه ماسيميليانو أليجري، بينما يقضي كيليني عطلته في سيردينيا مع أسرته.

نتيجة مباراة نهائي يورو 2020

وتربع منتخب إيطاليا بقيادة مدربه روبرتو مانشينى، على عرش القارة العجوز بعدما نجح فى التتويج بلقب أمم أوروبا للمرة الثانية في تاريخه على حساب المنتخب الإنجليزى وسط أرضه وجماهيره، حيث فاز الآزورى بركلات الترجيح 3-2 عقب انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما، في المواجهة المثيرة التي جمعت بينهما مساء الأحد، على ملعب "ويمبلى" بالعاصمة البريطانية لندن، في نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" التي أقيمت على مدار شهر في 11 مدينة أوروبية مختلفة.