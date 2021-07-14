/640631/اتهامات-بالتحرش-وطرد-من-التدريبات-مسيرة-حافلة-بالأزمات-لـ-عمرو-وردة

أشتهر عمرو وردة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باوك اليوناني بعدم الإلتزام الإخلاقي خلال مسيرته الرياضية ، ليترك خلفه مسيرة كروية قليلة من حيث العطاء الكروي في الملعب ، ومليئة بالأزمات والصدمات سواء داخل المستطيل الأخر أو خارجه ، وفي هذا الإطار يسلط دوت الخليج الضوء على أبرز أزمات لاعب النادي اليوناني.

أزمات عمرو وردة مع المنتخب

مما لاشك فيه أن أزمة عمرو وردة مع المنتخب المصري خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 هي الأشهر في مسلسل «الكوارث الأخلاقية» للاعب الشاب ، وهي البطولة التي ودعها المنتخب في ثمن النهائي أمام جنوب إفريقي بالخسارة بهدف نظيف.

وتعود الأزمة لمحادثات منسوبة لعمرو وردة وزميل أخر من جانب فتاة عبر موقع التواصل الإجتماعي «إنستغرام» قبل أن تقوم بتسريب تلك المحادثات عبر منصات «السوشيال ميديا» متهمة جناح الفراعنة بالتحرش.

تحرش وطرد من التدريبات.. مسيرة حافلة بالأزمات لـ عمرو وردة

وأثارت الواقعة غضب الجمهور المصري خلال أحداث البطولة وعبر منصات التواصل الإجتماعي ، قبل أن تقوم فتاة يونانية بنشر صورة «بذيئة» للاعب وتتهمه بالتحرش.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم استبعاد عمرو وردة من صفوف المنتخب في رد قوي لفرض السيطرة والإلتزام بين صفوف الفراعنة ، قبل أن يتدخل محمد صلاح ومجموعة من اللاعبين ويعود اللاعب من جديد لخوض عدة دقائق قليلة خلال مواجهة جنوب إفريقيا.

أزمات عمرو وردة مع الأهلي ومنتخب الشباب

من المؤكد أن تلك الواقعة مع المنتخب المصري في 2019 هي الاولى في مسيرة اللاعب الشاب ، حيث أنه أعتاد على إفتعال الأزمات والمشاكل وإرتكاب الأفعال المنافية للأداب.

وتعود شرارة الأزمات في عام 2011 حينما قرر ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين استبعاد عمرو وردة من صفوف الفراعنة الصغار بسبب عدم إلتزام اللاعب الأخلاقي والإنضباطي.

وضرب عمرو وردة قرار الاستبعاد عرض الحائط وقرر شن الهجوم على المنتخب بحجة أنه لم يرتكب أخطاء على الرغم من توقيع الأهلي – الذي كان يلعب ضمن صفوفه في هذا التوقيت - غرامة مالية كبيرة قدرها 50 ألف جنية على اللاعب.

لم ينتظر عمرو وردة كثيرا وسرعان ماتم معاقبته مرة أخرى عن طريق ربيع ياسين أيضا مع منتخب الشباب عام 2013 لعدم الإلتزام من جانب اللاعب مرة أخرى.

أزمات اللاعب في اليونان

منذ أن أنتقل عمرو وردة للدوري اليوناني أصبحت الأزمات والمشاكل هي العلامة المميزة في مسيرة اللاعب ، وبعد انتقاله بأيام قليلة لصفوف باوك اليوناني في 2017 بقيمة ربع مليون يورو تم استبعاد جناح الفريق من التدريبات لسبب إنضباطي.

رأي النادي اليوناني أن إعارة اللاعب لصفوف أتروميتوس هو الحل في إلتزام عمرو وردة ، لكنها كانت الصاعقة في مسيرة جناح المنتخب حيث ظهر وردة في واقعة غير أخلاقية مع زوجتي زميليه في فريقه الجديد ، لتثور الجماهير اليونانية والمصرية على اللاعب.

فتاة جديدة تتهم وردة بالتحرش عبر سناب شات

وخلال تلك الفترة أثارت فتاة جديدة تدعى فيدرا الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي حيث وجهت اتهامات للاعب عمرو وردة، لاعب باوك اليوناني، بالتحرش بها عبر تطبيق «سناب شات».

وعاد عمرو وردة لصفوف باوك اليوناني من جديد ، لكنه لم يتخلى عن عادته وأفتعل مشكلة جديدة في صفوف فريقه حيث قرر المدير الفني طرد اللاعب من التدريبات بعدما قام الأخير بإلقاء زجاجته على أرض الملعب.