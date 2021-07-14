دليل التخصصات المطلوبة لكلية الشرطة وشروط ومواعيد التقديم 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - نعرض التخصصات المطلوبة لكلية الشرطة، للعام الجاري 2021, كما نتطرق إلى بيان شروط ومواعيد التقديم المقررة. كشف رئيس أكاديمية الشرطة ومساعد وزير الداخلية، السيد اللواء أحمد إبراهيم، التخصصات المطلوبة للاتلحاق بكلية الشرطة، قسم الضباط المتخصصين 2021.

التخصصات المطلوبة لكلية الشرطة 2021

أعلن اللواء أحمد إبراهيم خلال مؤتمر صحفى تم عقده صباح اليوم الأربعاء 14/7/2021، بان التخصصات المطلوبة لهذا العام للاتحاق بأكاديمية الشرطة جاءت كمايلي؛ كلية الطب البشرى دكتوراه وماجستير بكل التخصصات، والعلاج الطبيعي، والعلوم الطبية المساعدة، وطب أسنان، وكليات الهندسة، وصيدلية، والحاسبات ونظم المعلومات، وطب بيطري، وتمريض، وطب بيطرى، وكليات الحقوق، واقتصاد وعلوم سياسية، والتربية الرياضية، وفنون جميلة وتطبيقية، وآداب، وعلوم، والسن وتجارة.

وأضاف رئيس أكاديمية الشرطة إن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية المصرية، وافق على قُبول دفعة جديدة من الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة 2021، فى أقسام الضباط المتخصصين.

وأوضح أنه يأتي ذلك في إطار قبول طلبات تقديم التخصصات المطلوبة لكلية الشرطة، والتى تُمثل احتياجًا أساسيًا لمختلف القطاعات في وزارة الداخلية (ذكور وإناث)، وذلك فى إطار الضوابط التي قد وردت بالقانون رقم 91 لسنة 1975، بشأن إنشاء كلية الشُرطة وتعديلاته، وكذلك القرار الوزارى رقم 864 لعام 1976 بشأن اللائحة الداخلية للأكاديمية وتعديلاته.

شروط التقديم لكلية الشرطة 2021

هناك الكثير من الضوابط والشروط يجب توافرها في المتقدم، للقبول بكلية الشرطة، كما لا تختلف كثيراً شروط التقديم لـ التخصصات المطلوبة لكلية الشرطة قسم الضباط المتخصصين، عن الطلاب بعد الثانوية، حيث يكون الاختلاف فقط في التقديرات ومجموع الثانوية العامة، واختلاف تحضير بعض الأوراق، ولكننا نعرض لكم الآن الشروط العامة للقبول بأكاديمية الشرطة، والتي هي؛

– حسن السير والسمعة.

– الجنسية المصرية للابوين والطالب المتقدم.

– عدم الزواج قبل أو أثناء فترة الدراسة.

– الا يكون قد تم فصله سابقاً من آي خدمة حكومية بقرار تأديبي.

– اللا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية من قبل.

– استيفاء شروط اللياقة البدنية والنفسية والسن.

مواعيد التقديم لأكاديمية الشرطة 2021

جاء في اعلان التخصصات المطلوبة لكلية الشرطة، مواعيد التقديم بالنسبة للحاصلين على الليسانس فى الحقوق ذكور وإناث- وبكالوريس تربية رياضية إناث العام السابق 2020، اعتبارًا من الثلاثاء 27 يوليو 2021، إلي الخميس 19 أغسطس 2021، لفترة 20 يومًا من خلال مكتب تنسيق الكلية.

كما أوضح رئيس أكاديمية الشرطة، أنه بالنسبة للحاصلين على الليسانس فى الحقوق والشريعة والقانون، والتربية الرياضية العام الحالى 2021، يكون موعد التقديم اعتبارًا من السبت 21 أغسطس، حتى الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر، ولمدة تصل إلى 28 يوميًا عن طريق مكتب تنسيق القبول بكلية الشرطة.