رسميًا.. هدف باتريك شيك من منتصف الملعب الأفضل في يورو 2020 "فيديو"

اختير هدف المهاجم التشيكي باتريك شيك ضد منتخب اسكتلندا والذي سجله من منتصف الملعب كأفضل أهداف بطولة كأس الأمم الأوروبية الأخيرة "يورو2020"، بتصويت الجماهير.

وصوّت ما يقرب من 800 ألف شخص على الموقع الرسمي للإتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الإلكتروني، وتصدر هدف شيك الذي سجله بشكل مفاجئ في مرمى الحارس الاسكتلندي من مننصف الملعب القائمة.

أما منتخب إيطاليا حامل اللقب فاز هدف لاعبه لورينزو إنسيني ضد بلجيكا على المركز الرابع، وحصل فيديريكو كييزا على المركز العاشر لهدفه ضد إسبانيا في نصف النهائي.

وشملت القائمة أيضا ألفارو موراتا مع منتخب إسبانيا ضد إيطاليا، وركلة حرة للاعب وسط سامبدوريا ومنتخب الدنمارك ميكيل دامسجارد ضد إنجلترا، ومهاجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو بهدف البرتغال ضد المجر.

وفيما يلي الترتيب النهائي لأفضل 10 أهداف في البطولة ..



1 باتريك شيك (منتخب التشيك - اسكتلندا)

2 - بول بوجبا (فرنسا ضد سويسرا)

3 - لوكا مودريتش (كرواتيا - اسكتلندا)

4 - لورنزو إنسيني (إيطاليا - بلجيكا)

5 - كيفين دي بروين (بلجيكا - الدنمارك)

6 كريستيانو رونالدو (البرتغال - المجر)

7 - ألفارو موراتا (إسبانيا - إيطاليا).

8 ميكيل دامسجارد (الدنمارك ضد إنجلترا)

9 - أندريه يارمولينكو (أوكرانيا - هولندا)

10- فيديريكو كييزا (إيطاليا - إسبانيا)