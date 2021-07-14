الأرصاد: طقس الغد حار رطب نهارا والعظمى فى القاهرة 37

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس غدا الخميس، حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطبا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مع ارتفاع نسبة الرطوبة الذى يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من ( 2 : 4 ) درجات.





كما يتوقع الخبراء، وفقا لبيان صحفى، أن يكون الطقس ليلا معتدل الحرارة رطبا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، هناك شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات مُتقطعة؛ ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى



القاهرة 37 25

الاسكندرية 32 24

وادى النطرون 35 24

طنطا 36 25

شبين الكوم 37 25

دمنهور 35 24

بلطيم 32 23

مطروح 30 22

السلوم 32 23

سيوة 38 23

بورسعيد 34 26

دمياط 32 25

الزقازيق 37 25

المنصورة 37 25

الاسماعيلية 37 25

السويس 37 25

العريش 33 25

رفح 32 24

رأس سدر 37 26

نخل 37 20

نويبع 38 28

طابا 36 24

كاترين 33 19

الطور 37 25

شرم الشيخ 39 28

الغردقة 39 28

مرسى علم 38 27

الفيوم 37 24

بنى سويف 37 25

المنيا 37 25

أسيوط 38 25

سوهاج 39 25

قنا 39 27

الأقصر 40 27

أسوان 41 27

ادفو 41 28

أبوسمبل 41 28

الوادى الجديد 40 27

شلاتين 38 27

ابو رماد 37 26

حلايب 36 27

رأس حدربة 35 28