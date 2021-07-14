وزير الزراعة: مصر اتخذت خطوات غير مسبوقة لتحقيق الأمن الغذائى 

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها نيابة عن الوزير، الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم الأربعاء، فى افتتاح المؤتمر الافتراضى حول أفضل الممارسات لبناء نظم غذائية مُستدامة فى منطقة منظمة التعاون الإسلامى، بمشاركة يرلان بايدوليت المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائى، واجنيس كاليباتا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لقمة النظم الغذائية، وأحمد سينجندو الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمنظمة التعاون الإسلامى، وعدد من وزراء الزراعة بالدول الأعضاء فى المنظمة.

وقال وزير الزراعة إنه تم تنفيذ العديد من المشروعات الزراعية النباتية والحيوانية القومية الكبرى للتوسع فى الانتاج الزراعى رأسيا من خلال زيادة الإنتاجية، وأفقيا من خلال استصلاح واستزراع أراض جديدة وتحديث طرق الرى لترشيد استخدام المياه، بالإضافة إلى مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى الذى يقطنه أكثر من نصف السكان باستثمارات تبلغ حوالى 700 مليار جنيه خلال 3 سنوات، الأمر الذى انعكس فى مواجهة جائحة كورونا، حيث لم تعان مصر من نقص الغذاء أثناء الجائحة، بل وزادت الصادرات الزراعية المصرية.

وأضاف أن رؤية الاستراتيجية المحدثة للتنمية الزراعية المستدامة فى مصر 2030، والتى أعدتها وزارة الزراعة وبدعم فنى من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، قد اعتمدت على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة قائمة على نمو سريع ومستدام واحتوائى للقطاع الزراعي، فى إطار من التنمية الريفية المُتكاملة وتعنى بوجه خاص بمساعدة الفئات الأكثر احتياجا والحد من الفقر الريفى.

وتابع أن كل ذلك يأتى من خلال تحديث القطاع الزراعى لتحقيق الأمن الغذائى لجموع المواطنين وتحسين التغذية ومستوى معيشة السكان الريفيين، من خلال تحسين كفاءة استخدام الموارد واستثمار كل من مقومات التمييز الجغرافى فيما بين الأقاليم الزراعية المُختلفة.

وأشار الوزير إلى أن جائحة "كورونا" أوضحت أهمية التعاون الدولى بين جميع الشعوب لمساعدة بعضها البعض لتخطى الأزمة وتداعياتها، مع التركيز على ضرورة مساعدة الدول النامية للوفاء بمتطلباتها الغذائية وتوفير الغذاء الصحى والآمن والمغذى لجموع المواطنين.

وشدد على أن التحول لنظم غذائية مستدامة بحلول 2030 يعد أمرا ملحا لكافة الدول لتحقيق الأمن الغذائى بالتوازى مع أهداف التنمية المستدامة، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للدول، مشيرا إلى أن قمة نظم الغذاء تدعو إلى إجراء حوار على المستوى الوطنى لكل دولة بهدف الوصول لاستراتيجية وطنية للتعامل لبناء نظام غذائى مستدام على المستوى الوطنى بحلول 2030.

وقال وزير الزراعة إن مصر كانت من أوائل الدول التى استجابت لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لعقد قمة نظم الغذاء، حيث كانت من أوائل الدول التى قامت بتسمية المنسق الوطنى للقمة، بالإضافة إلى تشكيل فريق عمل على المستوى الوطنى يضم ممثلين من كافة الوزارات والجهات والهيئات الحكومية ذات الصلة بالمسارات الخمس للقمة وعلى رأسها وزارة الزراعة لإجراء الحوار الوطنى.

كما قامت مصر بالتعاون مع المنظمات الأممية ذات الصلة بالقمة كمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الغذاء العالمى لإجراء حوار وطنى موسع ضم ممثلين من الوزارات والهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص لوضع أولويات للحلول المقترحة لتحقيق أهداف المسارات الخمس للقمة.

وأضاف أنه تمت مشاركة فريق عمل القمة فى جميع الأنشطة التى تمت للإعداد والتحضير للقمة على المستوى الدولى حتى الآن من حضور اجتماعات ولقاءات افتراضية على مستوى المسارات الخمس والمتمثلة فى ضمان النفاذ للغذاء للجميع من خلال التحول إلى نظم غذائية مستدامة، والتحول إلى أنماط استهلاكية صحية ومستدامة، وتعزيز نظم إنتاج غذاء صحى ومستدام، وتعزيز الظروف المعيشية المتساوية وتوزيع القيمة، وبناء صمود الفئات الأكثر عرضة للصدمات والضغوط.

وأوضح أن ندرة الموارد المائية تأتى على رأس قائمة التحديات التى تواجه مصر بصفة عامة وتحديات مرحلة تحول النُظم الغذائية على وجه الخصوص، حيث إنه لا يمكن توفير الغذاء وتحقيق الأمن الغذائى والتحول لنظم غذائية صحية ومستدامة فى ظل نقص الموارد المائية، مؤكدا أن استخدام موارد المياه المشتركة لا ينبغى أن يتحكم فيه بلد المنبع بالمخالفة القانون، بل يجب أن ينظر إلى عملية استخدام المياه على أنها منصة للتعاون الإقليمى والتنمية لتوفير الغذاء لكافة الشعوب.

وقال وزير الزراعة إن الحوار الوطنى للإعداد للقمة تمخض عنه العديد من الحلول التى تعالج بعض التحديات التى تواجهها مصر، وتحقيق أهداف المسارات المختلفة للقمة ومن أمثلة تلك الحلول: زيادة إنتاج الغذاء محليا من خلال تسريع نمو الانتاجية وزيادة كفاءة استخدام الموارد وخاصة مورد المياه من خلال التوسع فى استخدام تقنيات الرى الحديثة لتقليل كمية المياه المستخدمة فى الري، وتعزيز دور وأهمية العلم والتكنولوجيا والابتكار فى التنمية الزراعية وتحول النظم الغذائية، وخاصة الزراعة الرقمية، وتعزيز المحتوى التغذوى للبرنامج الوطنى للتغذية المدرسية، فضلا عن تطوير وإنفاذ تدابير سلامة الأغذية لأنظمة الأغذية غير الرسمية، وكذلك توسيع تغطية أنظمة الحماية الاجتماعية وتوجيهها ناحية التغذية السليمة، وتنمية الموارد البشرية العاملة فى مجالات التنمية الزراعية (خاصة الشباب الريفى والمرأة).

وأكد الوزير أهمية الاستخدام المسؤول لمياه نهر النيل من قبل دول المنبع دون المساس بحقوق المياه لدول المصب، بالإضافة إلى أهمية تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا على الصعيدين الإقليمى والدولى، لافتا إلى أن مصر تتعهد بالسير قدما فى تحقيق أهداف قمة نظم الغذاء من خلال الاستمرار فى إجراء الحوار الوطنى ومراجعة أولويات الحلول المطروحة لتحقيق أهداف المسارات الخمس للقمة حتى يتم تحقيق أفضل النتائج، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب تكاتف كافة الشركاء لتوفير الدعم الفنى ونقل التكنولوجيا والابتكار فى مجال الزراعة الرقمية وخلافه من أجل تنفيذ الحلول المقترحة لتحقيق أهداف مسارات القمة المختلفة.