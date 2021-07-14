وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الماليزى

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم، اتصالاً هاتفياً من نظيره وزير خارجية ماليزيا هشام الدين حسين، حيث تباحثا حول مواصلة تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين فى مجمل المجالات والدفع بها قدماً لآفاق أرحب.





كما تناول الاتصال، وفقا لبيان صحفى، الإعداد للجنة المشتركة على مستوى وزيريّ الخارجية المقرر عقدها فى العاصمة الماليزية كوالالمبور، والترتيبات ذات الصلة فى هذا الشأن، بما فى ذلك الاجتماع الأول للمشاورات السياسية بين كبار مسؤولى وزارتى خارجية البلدين المقرر عقده بالقاهرة. وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين أكدا الحرص على الارتقاء بالعمل المشترك ومواصلة الدفع قُدماً بمسار التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات، وأعربا عن أهمية استمرار التشاور لتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام.

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