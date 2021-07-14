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رئيس جنوب السودان يستقبل وزيرى الصناعة والتموين وأعضاء الوفد المصرى

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أ ش أ 2021-07-14 18:00 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - استقبل رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، اليوم، بمقر القصر الجمهورى بالعاصمة جوبا، كلا من نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، فى إطار زيارة وفد مصرى رفيع المستوى لدولة جنوب السودان للمشاركة فى فعاليات معرض "صنع فى مصر" والذى تنظمه وزارة التجارة والصناعة، بحضور أعضاء الوفد المصرى وممثلى السفارة المصرية بدولة جنوب السودان.

وأوضحت جامع، أن الوفد المصرى نقل لرئيس جمهورية جنوب السودان تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة المصرية لقيادة وشعب جنوب السودان وحرص مصر على تطوير مختلف أطر التعاون المشترك، لا سيما النواحى الاقتصادية والتجارية والصناعية.

وأشارت إلى أن الرئيس الجنوب سودانى أبدى حرصه على تطوير وتنمية التعاون الحالى، والتواصل المستمر بين مسئولى البلدين، والعمل سويا من أجل تعزيز هذه العلاقات فى شتى المجالات بهدف تحقيق رفاهية ورخاء الشعبين، مثمنا التحرك المصرى الفاعل فى دولة جنوب السودان للمساهمة فى تنمية العديد من القطاعات وبصفة خاصة فى مجالات الصحة والزراعة والثروة الحيوانية، وكذلك إنشاء فرع للبنك الأهلى المصرى، وإنشاء قاعة مؤتمرات لتوفير منتجات تلبى احتياجات المواطنين بجنوب السودان.

وأضافت جامع، أن اللقاء استعرض أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية المتكاملة بين البلدين فى مختلف المجالات والتى تم التوافق عليها خلال زيارة الرئيس السيسى للعاصمة جوبا خلال نوفمبر الماضى، مع التأكيد على حرص الدولة المصرية على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف المستويات، والسعى للارتقاء بمعدلات التجارة البينية وتشجيع الاستثمارات المصرية فى جنوب السودان.

كما أعرب الرئيس سلفاكير عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون الاقتصادى المشترك مع مصر، والاستفادة من الخبرة المصرية الكبيرة فى العديد من مجالات التنمية، مع أهمية العمل على تعزيز علاقات التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة بين القطاع الخاص بالبلدين، فضلا عن التعاون فى مجال نقل الخبرات المصرية وتوفير الدعم الفنى للمساهمة فى بناء قدرات الكوادر الوطنية فى جنوب السودان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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