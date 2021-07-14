محلية النواب تناقش طلب إحاطة حول محطة الصرف الصحى فى الغنايم

وطالب النائب الحسينى عيسى جلال، بجدول زمنى للانتهاء من إقامة الكوبرى لتخفيف المعاناة عن المواطنين، كما طالب بسرعة الانتهاء من محطة الصرف الصحى فى الغنايم.
وأكد عصام سعد، محافظ أسيوط، تضامنه مع النائب فى طلل الإحاطة، وتابع: "أى طلب موجود فى الإدارة المحلية أنا جاهز وموجود، ومحطة الغنايم للمعالجة والصرف الصحى اشتغلت بعد جهد غير عادى وذلك بعد تدخل رئيس الوزراء"، وعقب النائب، بأن "المحطة اشتغلت ولكن مفيش محطة معالجة".
وبخصوص الكوبرى، قال محافظ أسيوط: "متضامن مع الطلب، ولو قدرنا نوفر التمويل المالى سيتم تنفيذه، حيث توجد مشقة بالفعل فى عبور الطريق، وكذلك هناك اهتمام بمشروعات الكبارى فى أسيوط كلها، وكوبرى منقباد يكلف المحافظة 400 ملبون جنيه، والانتهاء منه قريبا".
وتحدث محافظ أسيوط عن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى، مؤكدا أنها ستغير وجه الحياة فى القرى من حيث الخدمات والمشروعات التنموية وظروف المعيشة.
وأشار محافظ أسيوط، إلى أن تكلفة مشروعات المياه ومحطات المعالجة فى مبادرة حياة كريمة بأسيوط تبلغ 4 مليار جنيه، حيث سيتم إضافة 147 ألف متر.
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