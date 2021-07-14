محمد حمدي دسوقي : النواب دائما يكونوا بين مطرقة الشعب وسندان الحكومة«صور وفيديو»

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ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن عدم إصدار قرار تخصيص للأرض المحددة لإنشاء محطة رفع الصرف الصحي بقرية الشغبة – محافظة أسيوط، بالرغم من إنهاء تنفيذ أعمال توصيل المواسير بشوارع القرى بنسبة 60% تقريبا.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب

وقال النائب محمد حمدي دسوقي، عضو مجلس النواب، أنه تم تنفيذ 60 % من خطوط الانحدار بالقرية بناء على خطاب من الوحدة المحلي لقرية المطيعة، والتي قامت بتحليل المكان وأفادت بأن هذا المكان يحقق الرفع للطرد إلى محطة المعالجة، مشيرا إلى توقف المشروع بقرية الشغبة منذ عام 2007 .

جاء هذا خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني لمناقشة ععد من طلبات الإحاطة الخاصة بمحافظة اسيوط بحضور المحافظ .

ومن جانبه قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه متواجد فى الشارع طوال الوقت لمتابعة ما يتم تنفيذه من أعمال، مضيفا: "أنا مش لابس بدلة وكرافتة وقاعد في المكتب أنا موجود في الشارع بتابع والكل عارف ذلك".

ولفت محافظ أسيوط، إلى أن هناك بعض الطرق غير مطابقة للمواصفات الفنية، مشيراً إلى أنه عندما تولي المحافظة اجتمع مع مسئولي مديرية الطرق والكباري بالمحافظة وأعطاها كل الدعم لمساندتها في مهمة التطوير ورفع كفاءة الشوارع.