/640621/إيناس-عبدالحليم-تتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-انتشار-مصحات-علاج-الادمان-غير-المرخصة

تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزيرة الصحة، بشأن انتشار مصحات علاج الادمان غير المرخصة.

وأوضحت عضو مجلس النواب، إيناس عبدالحليم، فى طلبها أن مكافحة الإدمان قضية وجود لا تقل أهميتها عن مكافحة الإرهاب، حيث يُعد الإدمان مُشكلة تُقوض فرص التنمية وتهدد السلم الاجتماعي نظرًا لارتباطها الوثيق بالجرائم المختلفة وحوادث الطرق والمرافق العامة.

كما أشارت عضو مجلس النواب، إيناس عبدالحليم، إلى فاجعة انتحار شقيق أحد المطربين والتى فتحت ملف مصحات الإدمان غير المرخص لها.

دوت الخليج

إيناس عبدالحليم: مصحات علاج الإدمان غير المرخصة لم تعد حالة فردية

وأكملت عضو مجلس النواب، إيناس عبدالحليم:” إن مصحات علاج الإدمان غير المرخصة لم تعد حالة فردية، بل زادت أعداد هذه المصحات وانتشرت بالمخالفة للقانون”.

وتابعت:” كما أن الأهالى يلجئون إلى المصحات المخالفة، اعتقادًا منهم بأن المستشفيات الحكومية تحتجز المريض ولديها طابور طويل للانتظار، خلافًا للواقع فإن قانون الصحة النفسية يجرم احتجاز مريض الإدمان دون رغبته.

إيناس عبدالحليم تطالب بضرورة تسهيل إجراءات استخراج التراخيص للمصحات الخاصة

وطالبت عضو مجلس النواب، إيناس عبد الحليم، بضرورة تسهيل إجراءات استخراج التراخيص للمصحات الخاصة، ودعم مراكز علاج الإدمان فى المستشفيات النفسية على مستوى الجمهورية من خلال عدة آليات منها تدريب الأطباء على علاج الإدمان والدور الذي تقوم به الأمانة العامة للصحة النفسية.

وتحسين مرتبات الأطباء، والتي تعتبر ضعيفة جدا بالمقارنة بالدول الأخرى، ما دفع غالبية الأطباء المتخصصين اللجوء إلى السفر للخارج لتحسين أوضاعهم المالية.

كما أكدت عضو مجلس النواب، إيناس عبدالحليم، على أنه يجب تفعيل الرقابة الصارمة على الإعلانات المقدمة عبر كافة الوسائل سواء كانت قنوات تلفزيونية أو مطبوعات والأخطر والأهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن هذا دور إدارة العلاج الحر في وزارة الصحة، لاسيما وأن مواقع التواصل الاجتماعي تعج بالمصحات الوهمية ذات المواقع التى تقدم إرشادات للعلاج ومعلومات عن الإدمان، ومعظمها غير مرخص، وليس له أساس قانوني.

وشددت عضو مجلس النوب، إيناس عبدالحليم، على ضرورة تفعيل الخط الساخن للعلاج النفسي والاعلان عنه بكثرة كي نقضي على المصحات الوهمية، حيث أن الخط الساخن يحافظ على سرية المتصل، وأيضا يقدم النصحية مع السرية، ويقدم أماكن مراكز العلاج المعتمدة.

وأختتم عضو مجلس النواب، إيناس عبدالحليم:” يجب تفعيل دور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، والتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ووزارة الصحة والسكان، والتحرك سريعا بشأن البلاغات التى يتلقاها الخط الساخن بالصندوق بشأن وجود بعض المراكز والمصحات العلاجية غير الخاضعة للإشراف على مستوى الجمهورية.