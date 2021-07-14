حياة كريمة رقمية- بروتوكول تعاون بين الأوقاف الاتصالات بشأن التطوير المؤسسى

جدة - نرمين السيد - يأتى هذا التعاون فى ظل مبادرة حياة كريمة رقمية، والتى تأتى اتساقا مع مبادرة حياة كريمة، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى إطار دور وزارة الأوقاف فى إعداد كوادر بشرية متميزة لأداء الدور المنوط بهم على الصعيدين الإدارى والدعوى، واستكمالا لنجاح التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة الاتصالات فى تجربة مركز الحاسب الآلى بأكاديمية الأوقاف الدولية والتدريب المستمر للعاملين بالأوقاف على أحدث وسائل التكنولوجيا العصرية.

حضر مراسم توقيع البروتوكول كل من المهندس سمير مصطفى الشال الوكيل الدائم للأوقاف، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات لشؤون التطوير المؤسسى، ود عبد الله حسن مساعد وزير الأوقاف لشؤون المتابعة، وراندا صلاح رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى، والمهندسة غادة عبد الحليم مدير عام النظم والتطبيقات والدعم الفنى، والمهندس هانى أحمد عدلى مدير عام البنية الأساسية وتأمين المعلومات، وإيهاب صادق مستشار وزير الاتصالات للعلاقات العامة، ومحمد حنفى مستشار وزير الاتصالات للإعلام، ولفيف من ممثلى وزارتى الاتصالات والأوقاف، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وخلال اللقاء رحب وزير الأوقاف بالمهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا أن التعاون بين وزارتى الأوقاف والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليس حديث اليوم، وقد أثمر هذا التعاون المتميز عن أعظم وأضخم أطلس وقفى فى العالم فى 92 مجلدا، كما أثمر هذا التعاون عن تخريج أكثر من 520 متدربا ما بين إمام وواعظة وإدارى من مركز الحاسب الآلى بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر، حصلوا جميعهم على شهادة الحاسب الآلى.

كما أكد مختار جمعة أن أى قيادة لا يمكن أن تتولى أى عمل قيادى بوزارة الأوقاف ما لم تنجح فى اختبارات الحاسب الآلى، كما وفرت الوزارة التدريب لجميع الأئمة بأكاديمية الأوقاف الدولية دون أى نفقات مع توفير إعاشة كاملة لهم لتشجيعهم على التطوير ومواكبة العصر.

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف أطلقت 22 موقعا وصفحة وقناة عبر الفضاء الإلكترونى ووظفتها جميعا لخدمة الدعوة والعاملين بالأوقاف، من خلال نشر خطب الجمع إلكترونيا والإعلان عن المسابقات والتقدم لها إلكترونيا وتوفير عدد من الخدمات الأخرى من خلال هذه المواقع والصفحات.

وأشار معالى وزير الأوقاف إلى أن هذا البروتوكول له شقان: الأول وهو التطوير المؤسسى لوزارة الأوقاف من خلال تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها بكافة المحافظات.

أما الشق الثانى فهو التركيز على بناء الإنسان والاستثمار فى الموارد البشرية، وبناء المجتمعات المعرفية بما يسهم فى تحقيق حياة كريمة للمواطنين، من خلال:

1- توفير الإرشاد المجتمعى من خلال الخطاب الدينى الوسطى بما يحقق التهيئة لمواكبة التطور.

2- الارتقاء بالمستوى المعرفى لكافة الفئات المجتمعية بمختلف المحافظات، ومواكبة التطور التكنولوجى بما يعزز الشمول الرقمى؛ من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

3- الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى، وتعظيم القدرات للقيام بأعمال منتجة تسهم فى تحقيق حياة كريمة لهم، من خلال التمكين الاقتصادى الرقمى.

وفى كلمته أعرب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن سعادته بوجوده مع وزير الأوقاف، مثمنا جهوده المبذولة فى تجديد الخطاب الدينى، ومشيدا بفكره المستنير فى استحداث وسائل التكنولوجيا والتدريب المستمر للأئمة على أحدث وسائل العصر، وأنه يدرك تماما أهمية التكنولوجيا فى حسن إدارة الأوقاف واستثمار مال الوقف، مشيرا إلى أن وزارة الأوقاف كانت من أوائل الوزارات التى سعت إلى التحول الرقمى.

وقد أكد أن هذا البرتوكول يهدف إلى عمل مشروعات التطوير المؤسسى لتنمية وبناء القدرات ونشر الثقافة الرقمية، مضيفا أنه تم إنشاء أكاديمية افتراضية لتدريب الموظفين تشرف عليها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.