الوقائع المصرية تنشر قواعد تنسيق قبول الجامعات للعام الدراسى 2021-2022

جدة - نرمين السيد - نشرت صحيفة "الوقائع المصرية"، قرار وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، رقم 2230 لسنة 2021، بشأن نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها، والشهادات الفنية والشهادة الثانوية الأزهرية عام 2021، والمتقدمين لتنسيق 2021 للالتحاق بالجامعات الحكومية.





وخصت وزارة التعليم العالى، المجلس الأعلى للجامعات بتحديد أعداد الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة بشعبيتها الأدبى والعلمى 2021، والمقرر قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات الحكومية عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، وتخصيص نسبة 35% على الأكثر من إجمالى الطلاب المقبولين منتسبين، وفقًا لنظام الانتساب الموجه بالكليات التى تطبق ذلك النظام.

وحدد قرار التعليم العالى استثناء الـ 1.500 طالب الأوائل على مستوى الجمهورية فى شهادة الثانوية العامة (500 علوم + 500 رياضيات + 500 أدبى) - وفقًا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم، ضمن قواعد القبول الجغرافى والإقليمى المعمول بها عند توزيعهم على الكليات والمعاهد الجامعية من خلال التنسيق الإلكترونى وإعفائهم من المصروفات الدراسية فى البرامج العامة بالجامعات الحكومية واستمرار تمتعهم بهذه الميزة فى حالة حصولهم على تقدير ممتاز فى نهاية كل فرقة دراسية خلال المرحلة الجامعية الأولى.

ولفت القرار إلى قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة لغات (فرنسى - ألماني) عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بشعب تلك اللغات ببعض كليات الجامعات (طبقا للحد الأدنى لهذه الكليات وبشرط ألا يقل المجموع الكلى لدرجات اللغات الثلاثة عن 65%)، ووفقا للأعداد والكليات التى يحددها المجلس الأعلى للجامعات.

وفيما يخص، الشهادة الثانوية الأزهرية، يسمح بقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات فى بعض الكليات الحكومية، وفقًا للشروط والأعداد التى يحددها المجلس الأعلى للجامعات.

وبالنسبة للشهادات الفنية، السماح بقبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية بنظام الثلاث سنوات (تجارى - صناعى - صناعى شعبة ترميم آثار - زراعى - موسيقى - مدارس مساعدى الخدمات الصحية)، والطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية فوق المتوسطة (نظام الثانوية + سنتان) ودبلوم المدارس الفنية (نظام الخمس سنوات) بكليات ومعاهد الجامعات المصرية والتى تقبل هذه الفئات وفقا للشروط والضوابط.