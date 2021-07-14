/640615/كواليس-قتل-طفل-الخانكة-المتهمين-اخفوا-الجثة-في-ديب-فريزر

كشفت تحقيقات النيابة العام والأجهزة الأمنية بالقليوبية، ملابسات مقتل الطفل «عمار رجب»، يقيم في قرية القلج علي يد جارته، وقيام زوجها بالتستر علي الجريمة وإخفاء جثمان الطفل.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مقتل طفل القليوبية

التحقيقات

وأوضحت التحقيقات في واقعة مقتل طفل القليوبية، أن المتهمة الاولي، صاحبة الـ 45 عامًا، قامت بقتله بسبب مشاكل قديمة بينها وبين أسرة المجني عليها.

حيث قامت المتهمة الأولى في قتل طفل القليوبية، بأستدراجه أثناء لعبه في الشارع فورا دخوله بيتها قامت بطعنه بسلاح أبيض« سكين»، في رقبته، مما ادي إلى مصرعه في الحال وسقط على الأرض في بحر من الدماء، وقامت بوضعه في الثلاجة، وبعد عوده زوجها، قاموا بالتستر، والتخلص من الجثمان بوضعها في برميل بلاستك داخل منور المنزل.

حبس المتهمين

وفى السياق ذاته قررت محكمة الخانكة بتجديد حبس المتهمين 15 يومًا علي ذمة التحقيق، في واقعة مقتل الطفل 174 عمار» .

تفاصيل الجريمة

تعود تفاصيل الجريمة عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، في كشف لغز واقعة إختفاء الطفل عمار رجب صاحب الـ 6 سنوات بقرية القلج مركز الخانكة، وأتضح ان وراء الجريمة جارة المجني عليه وصديقة والدته التي إستدرجته لمنزلها وقامت بقتله بطريقة بشعة واحتفظت بجثته فى ديب فريزر ، ثم استعانت بنجليها للتخلص منها حيث جري ضبطها وأبنيها .

جدير بالذكر تلقى رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، بلاغا من رجب رشوان ميكانيكى سيارات يبلغ من العمر الـ 39 عامًا، بغياب ابنه عمار 6 سنوات بعد خروجه للعلب في الشارع أمام مسكنهما .

تحريات فريق البحث الجنائي

وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي إلى وجود مشاكل مالية بين والدة الطفل سمر 35 عامًا، وإحدى جاراتها «ستيته ع» ربة منزل49 عامًا، لرفض الأخيرة رد المبالغ المالية المستحقة عليها لوالدة الطفل، وان المتهمة عقدت العزم على التخلص من طفل جارتها انتقاماً منها .

حيث قامت باستدراجه خلال اللعب فى الشارع إلى شقتها وفور دخوله قامت بطعنه فى رقبته بسلاح أبيض «سكين» ، مما أدى لوفاته فـى الحال وقامت بوضع جثمانه داخل «ثلاجة فريزر»، وبعد عودة أبنيها وزوجها قاما بالإشتراك معها بالتخلص من الجثة بوضعها داخل برميل بلاستيكى صغير الحجم وإخفائه بمنور سكنهم .

نجحت مباحث القليوبية في تحديد مكان اختباء المتهمين، وتم إلقاء القبض عليهم، وإستخراج الجثة، وصرحت النيابة العامة بدفنها وامرت بحبس المتهمين.