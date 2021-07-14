/640612/النيابة-حبس-متهم-جديد-في-غرق-شقيق-المطرب-رامي-صبري-وإخلاء-سبيل-طبيب

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021، إخلاء سبيل طبيب كان يباشر عمله بالمصحة التي تم إيداع شقيق المطرب رامي صبري بها، قبل غرقه خلال محاولة هروبه منها، بكفالة 5000 جنيه.

كما أمرت بحبس متهم جديد يعمل مسؤولا في المصحة غير المرخصة لعلاج الإدمان، بعد توجيه اتهام له بالاشتراك مع آخرين في إدارة مصحة لعلاج الإدمان بدون ترخيص والتسبب في وفاة المجني عليه ليرتفع عدد المحبوسين في تلك الواقعة لـ4 أفراد هم مالك المصحة و2 مستأجرين وعامل بها.

أقوال الطبيب

واستمعت النيابة للطبيب الذي حضر للإدلاء بأقواله حيث أكد أنه كان يباشر حالات المرضى داخل المصحة ويقوم بتقديم الخدمة الطبية لهم حتى يتعافوا، مشيرا إلى أنه لم يكون يعلم بأن المصحة غير مرخصة وليست تابعة لوزارة الصحة.

وكانت أمرت النيابة العامة بالجيزة، حبس 3 من مسؤولي مركز علاج الإدمان، الذي تم إيداع كريم صبري شقيق المطرب رامي صبري، بها لعلاجه من الإدمان في البدرشين بتهم إدارة المركز بدون ترخيص، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وقال المتهمون أمام النيابة، أن المركز غير مرخص، ويفتقد للاشتراطات الخاصة بإدارة مراكز ومصحات علاج الإدمان.

معاينةمبنى المصحة

وانتقلت الجهات المختصة إلى مكان المصحة، وتبيّن أنّه عبارة عن فيلا تقع على بعد أمتار من ترعة المريوطية، وبعد الفحص والمعاينة تبيّن أنّ المصحة تعمل دون ترخيص من وزارة الصحة، وجرى تشميعها واستجواب العاملين، لمناقشتهم بشأن ملابسات الواقعة، وكيفية هروب كريم صبري شقيق رامي صبري من المصحة.

مناظرة النيابة للجثة

و نتج عن المناظرة الأولية التي أجرتها النيابة لجثمان المتوفى عن عدم وجود إصابات ظاهرية، وأن الفحص الأولي والكشف الطبي المبدئي يشير إلى وفاته نتيجة «إسفكسيا الغرق»، حيث امتلأت رئتيه بالماء عقب سقوطه بالترعة ومقاومته الغرق ولا توجد شبهة جنائية، ويتولى الطب الشرعي تحديد السبب النهائي للوفاة من خلال إجراء عملية التشريح.

تفاصيل التحريات

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، تفاصيل جديدة في واقعة مصرع شقيق المطرب رامي صبري غرقا بترعة المريوطية عقب هروبه من مصحة لعلاج الإدمان بالبدرشين.

وأوضحت أن الشاب غافل أفراد الآمن وقفز من أعلى السور عقب 24 ساعة فقط من إيداعه بالمصحة، لرفضه العلاج وما أن لاحظ أفراد الأمن خروجه لاحقوه إلا أنه قفز مباشرة في الترعة المواجهة للمصحة ولكنه غرق ولم يتمكن من الخروج.

بدون ترخيص

كما كشفت التحريات الأولية أن المصحة التي تم إيداع بها شقيق المطرب رامي صبري تعمل دون ترخيص وجار فحص أوراق كيفية إدارة المنشأة المخصصة لعلاج الإدمان في الخفاء، والتحقيق مع مسئوليها لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وقال والد الشاب المتوفي كريم صبري، إن نجله ظهر عليه علامات الإدمان وحاول علاجه وتعافيه وإنقاذ جسده من السموم، فوضعه داخل مصحة بمدينة البدرشين مساء السبت الماضي، إلا أنه عقب خروجهم رفض بقاءه في المصحة فقز من أعلى السور، محاولا الهرب فلم يجد أمامه سوى ترعة المريوطية فقفز ولعدم إجادته السباحة لقى مصرعه غرقا.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، و تواصل التحقيق، وصرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من التشريح لبيان سبب الوفاة.

إدمان الهيروين

كما تبين أن المتوفي مدمن الهيروين، حاول ذووه إدخاله المصحة للعلاج فرفض فاختمر في ذهنه فكرة الهرب وأثناء ملاحقته قفز في الترعة ونظرا لعدم إجادته السباحة غرق ولقي مصرعه في الحال.

كواليس الواقعة

وتلقت غرفة النجدة بلاغاً بغرق شاب في ترعة المريوطية بالبدرشين، وانتقلت على الفور قوات الأمن وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الشاب وتم إخطار أسرته.

وأفادت التحريات بأشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، أن المتوفي مدمن وتم إدخاله لمصحة لعلاج الإدمان بمدينة البدرشين، يوم السبت الماضي.

أقوال العاملون

وذكر العاملون بالمصحة أمام مفتش مباحث قطاع جنوب العقيد محمد عبد الشكور، والمقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث البدرشين، أن المتوفي رفض الخضوع للعلاج والتواجد وغافلهم وهرب من المصحة بعد 24 ساعة فقط من إيداعه بها وأثناء محاولتهم إعادته قفز بترعة المريوطية وفارق الحياة غرقا، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.