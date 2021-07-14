/640611/مجدي-عبيد-الشهير-بـ-أبو-الروس-يعود-لمنزله-بعد-تركيب-3-دعامات

تعرض الفنان مجدي عبيدة لأزمة صحية قوية بعد تعرضه لجلطة دخل على إثرها العناية المركزة لمدة دامت ثماني أيام، ليعلن اليوم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الأجتماعي فيسبوك عن شفائه وخروجه من المستشفى.

دوت الخليج يكشف تطورات الحالة الصحية لمجدي عبيد

كتب مجدي عبيد عبر موقع فيسبوك، معلنا عن شفائه: “أنا جيت نورت البيت والكنبة، بعد علاج وتظبيط لمدة 8 أيام في الرعاية المركزة، خرجت منها بتركيب 3 دعامات في القلب علاوة على الدعامتين السابقتين، ليصبح مجموع الدعامات في القلب في عين العدو خمسة، ما جراش حاجة يعني، والشكر كل الشكر لمن افتكرني بالدعاء، وأطباء وهيئة تمريض وعمال وإداري مستشفى مبرة مصر القديمة، وقسم قسطرة القلب.. للجميع الشكر كل الشكر".

مجدي عبيد يوجه الشكر لنقيب المهن التمثيلية

وحرص عبيد بعد شفائه مباشرة بتوجيه الشكر لكل من ساندوه في محنته، وكان على رأسهم نقيب المهن التمثيلة، دكتور أشرف ذكي من خلال ذكر موقف النقيب معه، فكتب: “عبت يوم الثلاثاء ليلا ٦ يوليه واتصلت زوجتي بتقيىب المهن التمثيلىة الدكتور الانسان المفرط في انسانيتة لتيبلغه فاتصل بكل المستشفايات ليجد سرير في العناية المركزه لم بجد في القلب فاتصل بالفنانة نهال عنبر التي لم تغلق تلفونها هي والدگتور اشرف ذكي حتي الساعات الاولي من صباح الاربعاء واصبح پينهم وبين زوجتى وابني نديم والقنان منير مكرم اتصال مباشر وفوري حتي طلبت مني الغنانة نهال عنبر ان اتوجه الي مستشفي مبرة مصر القديمة الي استقبال قسم القسطرة والقلب وفعلا تم علاجي ومعذرة للفنان منير مكرم ذهابه اليوم للمستشفى ولم يجدني، “الدكتور الانسان نقيب المهن التمثيلية ،الفنانة الانسانة نهال عنبر، صديق العمر الفنان منير مكرم ، واللجنة الطبية بمجلس ادارة النقابة، الشكر كل الشكر علي مابذلتموه من جهد”.

أبرز أعمال الفنان مجدي عبيد

والفنان مجدي عبيد مخرج وممثل مسرحي، أخرج ومثل العديد من المسرحيات بمسرح الثقافة الجماهيرية منذ عام 1985، واشتهر بدوره في مسلسل «حديث الصباح والمساء»، كما شارك في العديد من المسلسلات، منها «أفراح القبة» و«بدون ذكر أسماء» و«أبو العروسة 2»، كما أخرج العديد من المسرحيات الناجحة ومن بينها «جحا وبقرة السلطان» عام 1986، ومن العروض المسرحية التي قدمها : قوم يا مصري، وحكاية الفلاح عبد المطيع، ورحلات بن بسبوسة، وشباك مكسور.