/640616/بالصور-محافظ-المنوفية-يستقبل-صاحب-واقعة-قطار-منوف

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بمكتبه بالديوان العام محمد رشاد وبصحبته ابنته ملك، صاحب الواقعة المعروفة اعلاميا “بكمسري منوف” تعدي كمسري قطار منوف، بحضور محمد موسي نائب المحافظ ، وذلك في إطار تقديم الدعم الكامل والتواصل الدائم والفعال مع المواطنين والتعامل الفوري مع استغاثتهم عبر كافة وسائل التواصل الاجتماعي .

دوت الخليج يرصد تفاصيل لقاء محافظ المنوفية بالمواطن المعتدي علية من كمسري منوف كمسري منوف وخلال اللقاء أعرب محافظ المنوفية عن أسفه الشديد لما بدر من تصرفات تجاه المواطن، مشيدا بمستواه الأخلاقي والتعامل مع الموقف بانضباط وثبات ، كما قرر صرف مساعدة مالية عاجلة له . محافظ المنوفية ومن جانبه أعرب المواطن محمد رشاد عن سعادته بهذه اللفتة الطبية وحرص محافظ المنوفية على التواصل معه لمقابلته، فيما قدم المواطن تحية شكر وتقدير للمحافظ لما يقوم به من مجهودات فى التواصل وتقديم الدعم للحالات الإنسانية. من الجدير بالذكر أن صاحب واقعة قطار منوف يبلغ من العمر 39 عامن ويعمل موظفا بإحدي الشركات ويذهب لقرية الحامول بصفة مستمرة لزيارة جدة ابنته .

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