القوى العاملة: 4أيام إجازة عيد الأضحى وثورة 23 يوليو للقطاع الخاص...

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر من الأثنين 19 يوليو حتي الخميس 22 يوليو الجاري ، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وثورة 23 يوليو. وقال الوزير : إن الوقوف بعرفات وأول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وعيد ثورة 23 يوليو إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص. وأوضح سعفان أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا الأيام، مثليْ هذا الأجر.

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